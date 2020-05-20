Банки открывают тайны, кому они дают кредит на покупку жилья и на каких условиях

По словам Хейки Раадика, руководителя отдела кредитных продуктов банка Luminor, желающий купить жилье в кредит должен сначала самостоятельно оценить свои возможности. «Если человек в прошлом относился к своим обязательствам ответственно, имеет стабильный доход и чувствует себя на рынке труда уверенно, тогда для покупки жилья он может обращаться в банк и приступать к более внимательному изучению деталей и возможностей», - говорит он.

По словам Раадика, самым большим признаком опасности при оценке кредитной биографии соискателя являются его предыдущие долги. «Подавая ходатайство о кредите, клиент обязательно должен понимать, как обращаться с деньгами, и уметь жить по средствам. Поэтому вы должны быть готовы всегда выполнять свои обязательства и своевременно оплачивать счета», - говорит Раадик.

По словам Раадика, компенсация заработной платы Кассой по безработице, вызванная коронакризисом, не является препятствием для получения кредита. Скорее важно оценить долгосрочную перспективу работника на рынке труда, то есть сохранение его дохода. «Если это временное пособие, а затем выплата обычной зарплаты будет продолжена, мы будем учитывать ее как доход», - добавляет Раадик.

Анне Пяргма, руководитель отдела ипотечного кредитования Swedbank, рекомендует тщательно рассмотреть связанные с кредитом риски до подачи ходатайства. Наибольшие риски связаны с возможностью погашения кредита, поэтому важно обратить внимание на постоянство дохода.

«Следует реально оценить, есть ли вероятность уменьшения или потери дохода и как вы будете действовать в этом случае. Даже если человек накопил деньги для первоначального взноса, а также имеет некоторый денежный запас для непредвиденных обстоятельств, следует помнить, что ипотечный кредит является долгосрочным обязательством. В случае сомнений и неопределенности разумно дождаться, когда станет ясно, какое влияние на экономику и бюджет конкретной семьи в долгосрочной перспективе окажет пандемия», - говорит она.

По словам Пяргма, для выдачи кредита банк анализирует несколько аспектов: доход соискателя кредита, правильность выполнения обязательств до настоящего времени, залог и его состояние, самофинансирование и т.д.