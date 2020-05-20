Вы его видели? ⟩ Полиция ищет пропавшего 48-летнего Сергея

Об исчезновении Сергея полиции сообщили 19 мая. Полицейские опросили его друзей и родственников, проверили медицинские учреждения, но его пока не удалось найти.

На Сергее были бежевая куртка, черные брюки, черная кепка. Его рост 170 см, он хромает на правую ногу.