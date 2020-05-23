Галерея ⟩ Продавцы рукоделия впервые после чрезвычайного положения вышли на рынок со своим товаром

Производители натуральной косметики, ковров, украшений и многие другие предприниматели подготовили товары и готовы порадовать людей своей работой. Спрос, однако, пока невелик.

Кая Райтар продавала сегодня на открытом рынке ювелирные изделия и сшитые вручную маски. Райтар сказала, что бизнес идет плохо и есть проблемы с оплатой счетов. Поскольку в семье все работают в сфере культуры, дохода лишилась вся семья. Райтар сказала, что в дополнение к ярмаркам были отменены все крупные мероприятия, на которых они могли бы приствовать со своими украшениями и прилавками. Сегодня все украшения были на пять евро дешевле, чтобы люди хоть немного покупали. Несколько украшений Райтар продала еще в первой половине дня.

В плохом положении оказались и производители H&S Käsitööpesa, чьи вязаные игрушки не пользовались спросом вообще. Представительницы компании сказали, что, к счастью, это хобби, и за счет реальной работы все еще можно кормить семью и оплачивать счета.

Положительно были удивлены продавцы яичных свечей Kaabsoo Реймо Ани и Агур Пийрисильд, чьи свечи раскупались лучше, чем они могли надеяться. «Весна - самый низкий период в продаже свечей», - сказал Реймо Ани. Чаще всего их покупают зимой и на Рождество. Однако продажи должны улучшиться после Иванова дня. Мужчины сказали, что их ремесло - это просто дорогое хобби.

Глава акционерного общества Tartu Turg Рене Кийс сказал, что рынок может и хочет приносить радость гражданам и стимулировать экономику. «Мы благодарны, потому что такой захватывающий выбор товаров и интересных местных мастеров представлен на рынке впервые», - прокомментировал Кийс промысел мастеров.

«Каждый житель Тарту, которому нужно что-то купить, может сделать выбор в пользу работы местного и еще более близкого человека», - добавил Кийс.

На открытом рынке более 150 постоянных торговцев, предлагающих свежие растения и фрукты. Кроме того, в торговых павильонах продаются товары для дома и спорта, одежда, обувь и товары, которые не найти в других местах торговли. Даже сегодня было видно, что большинство людей пришли на рынок, чтобы купить растения и саженцы, потому что долгое время погода была прекрасной и подходящей для садоводства. Был также спрос на клубнику.