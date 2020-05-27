«Давай деньги»: неудавшимися грабителями заправки оказались две 20-летние девушки

Пярнуский уездный суд накануне приговорил к условному лишению свободы двух девушек, которые в декабре прошлого года пытались ограбить магазин на автозаправочной станции фирмы Saare Kütus в Курессааре.
По решению суда 20-летняя Кирсике получила 3 года и 11 месяцев лишения свободы, а 21-летнюю Трийн приговорили к 3 годам и 8 месяцам тюрьмы, но отбывать наказание за решеткой им не придется, если в ближайшие четыре года они не совершат новое преступление, сообщает rus.err.ee.
По данным полиции, 2 декабря 2019 года преступницы, вооруженные ножами и скрывшие свои лица масками, пригрозили работнику заправки на улице Айа ножом и потребовали от него денег. Кирсике, прокричавшая фразу "Давай деньги", еще и ударила рукой по банке с мелочью на прилавке, в результате чего та упала и разбилась.
Работник заправки не растерялся и нажал на тревожную кнопку, поэтому злоумышленницы скрылись, но через два дня были задержаны.