«Давай деньги»: неудавшимися грабителями заправки оказались две 20-летние девушки

По решению суда 20-летняя Кирсике получила 3 года и 11 месяцев лишения свободы, а 21-летнюю Трийн приговорили к 3 годам и 8 месяцам тюрьмы, но отбывать наказание за решеткой им не придется, если в ближайшие четыре года они не совершат новое преступление, сообщает rus.err.ee.

По данным полиции, 2 декабря 2019 года преступницы, вооруженные ножами и скрывшие свои лица масками, пригрозили работнику заправки на улице Айа ножом и потребовали от него денег. Кирсике, прокричавшая фразу "Давай деньги", еще и ударила рукой по банке с мелочью на прилавке, в результате чего та упала и разбилась.