Старейшина Ласнамяэ принимает сегодня жителей по телефону

Увеличение количества звонков свидетельствует о том, что людям важно иметь возможность обратиться со своими вопросами и проблемами к районному старейшине, избегая прямого контакта. «С наступлением теплой погоды и белых ночей жителей Ласнамяэ все чаще беспокоит доносящийся со двора шум. Распространены и связанные с благоустройством и озеленением вопросы», – сообщил старейшина Ласнамяэ Владимир Свет.

Обращаясь в управу района, многие жители Ласнамяэ используют электронную почту или социальные сети, но есть и те, кто не может, не умеет или не привык пользоваться этими средствами связи. «Всегда имеются и такие темы, на которые человеку с эмоциональной точки зрения легче говорить, чем писать. Поэтому в июне я продолжу отвечать на звонки жителей по телефону», - сказал Свет.

Старейшина района Ласнамяэ Владимир Свет отвечает на звонки жителей по четвергам с 13 до 14 часов по телефону 645 7780. Предварительной регистрации не требуется.