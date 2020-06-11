Старейшина Ласнамяэ принимает сегодня жителей по телефону

Сегодня, 11 июня, старейшина Ласнамяэ Владимир Свет ответит на звонки жителей района по телефону.
Увеличение количества звонков свидетельствует о том, что людям важно иметь возможность обратиться со своими вопросами и проблемами к районному старейшине, избегая прямого контакта. «С наступлением теплой погоды и белых ночей жителей Ласнамяэ все чаще беспокоит доносящийся со двора шум. Распространены и связанные с благоустройством и озеленением вопросы», – сообщил старейшина Ласнамяэ Владимир Свет.
Обращаясь в управу района, многие жители Ласнамяэ используют электронную почту или социальные сети, но есть и те, кто не может, не умеет или не привык пользоваться этими средствами связи. «Всегда имеются и такие темы, на которые человеку с эмоциональной точки зрения легче говорить, чем писать. Поэтому в июне я продолжу отвечать на звонки жителей по телефону», - сказал Свет.
Старейшина района Ласнамяэ Владимир Свет отвечает на звонки жителей по четвергам с 13 до 14 часов по телефону 645 7780. Предварительной регистрации не требуется.
Связаться с управой района Ласнамяэ всегда можно, задав вопрос по адресу электронной почты lasnamae@tallinnlv.ee, позвонив на инфономер 645 7700 или отправив сообщение на странице управы в Фейсбуке https://facebook.com/lasnamae.ru/