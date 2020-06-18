УЕФА опубликовал полный календарь финальной стадии Евро-2020

На официальном сайте УЕФА был опубликован полный календарь финальной стадии чемпионата Европы, который пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года, сообщает "Чемпионат".
11 июня
Группа A: Турция — Италия (21:00, Рим)
12 июня
Группа A: Уэльс — Швейцария (15:00, Баку)
Группа B: Дания — Финляндия (18:00, Копенгаген)
Группа B: Бельгия — Россия (21:00, Санкт-Петербург)
13 июня
Группа D: Англия — Хорватия (15:00 Лондон)
Группа C: Австрия — победитель плей-офф Пути D или A (18:00, Бухарест)
Группа C: Нидерланды — Украина (21:00, Амстердам)
14 июня
Группа D: Победитель плей-офф Пути C — Чехия (15:00, Глазго)
Группа E: Польша — победитель плей-офф Пути B (18:00, Дублин)
Группа E: Испания — Швеция (21:00, Бильбао)
15 июня
Группа F: Победитель плей-офф Пути A или D — Португалия (18:00, Будапешт)
Группа F: Франция — Германия (21:00, Мюнхен)
16 июня
Группа B: Финляндия — Россия (15:00, Санкт-Петербург)
Группа A: Турция — Уэльс (18:00, Баку)
Группа A: Италия — Швейцария (21:00, Рим)
17 июня
Группа C: Украина — победитель плей-офф Пути D или A (15:00, Бухарест)
Группа B: Дания — Бельгия (18:00, Копенгаген)
Группа C: Нидерланды — Австрия (21:00, Амстердам)
18 июня
Группа E: Швеция — победитель плей-офф Пути B (15:00, Дублин)
Группа D: Хорватия — Чехия (18:00, Глазго)
Группа D: Англия — победитель плей-офф Пути C (21:00, Лондон)
19 июня
Группа F: Победитель плей-офф Пути A или D — Франция (15:00, Будапешт)
Группа F: Португалия — Германия (18:00, Мюнхен)
Группа E: Испания — Польша (21:00, Бильбао)
20 июня
Группа A: Италия — Уэльс (18:00, Рим)
Группа A: Швейцария — Турция (18:00, Баку)
21 июня
Группа C: Победитель плей-офф Пути D или A — Нидерланды (18:00, Амстердам)
Группа C: Украина — Австрия (18:00, Бухарест)
Группа B: Россия — Дания (21:00, Копенгаген)
Группа B: Финляндия — Бельгия (21:00, Санкт-Петербург)
22 июня
Группа D: Чехия — Англия (21:00, Лондон)
Группа D: Хорватия — победитель плей-офф Пути C (21:00, Глазго)
23 июня
Группа E: Победитель плей-офф Пути B — Испания (18:00, Бильбао)
Группа E: Швеция — Польша (18:00, Дублин)
Группа F: Германия — победитель плей-офф Пути A или D (21:00, Мюнхен)
Группа F: Португалия — Франция (21:00, Будапешт)
24 и 25 июня — дни отдыха
1/8 финала
26 июня
1: 2A — 2B (18:00, Амстердам)
2: 1A — 2C (21:00, Лондон)
27 июня
3: 1C — 3D/E/F (18:00, Будапешт)
4: 1B — 3A/D/E/F (21:00, Бильбао)
28 июня
5: 2D — 2E (18:00, Копенгаген )
6: 1F — 3A/B/C (21:00, Бухарест)
29 июня
7: 1D — 2F (18:00, Дублин)
8: 1E — 3A/B/C/D (21:00. Глазго)
30 июня и 2 июля — дни отдыха
Четвертьфиналы
2 июля
Четвертьфинал 1: Победитель матча 6 — победитель матча 5 (18:00, Санкт-Петербург)
Четвертьфинал 2: Победитель матча 4 — победитель матча 2 (21:00, Мюнхен)
3 июля
Четвертьфинал 3: Победитель матча 1 — победитель матча 3 (18:00, Баку)
Четвертьфинал 4: Победитель матча 8 — победитель матча 7 (21:00, Рим)
4 и 5 июля — дни отдыха
Полуфиналы
6 июля
Полуфинал 1: Победитель четвертьфинала 1 — победитель четвертьфинала 2 (21:00, Лондон)
7 июля
Полуфинал 2: Победитель четвертьфинала 4 — победитель четвертьфинала 3 (21:00, Лондон)
8, 9, 10 июля — дни отдыха
Финал
11 июля
Победитель полуфинала 1 — победитель полуфинала 2 (21:00, Лондон)