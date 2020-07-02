Пеэтер Тайм: сейчас какой-то шаг должен предпринять сам Путин

Явка на референдум по внесению поправок в Конституцию РФ составила около 65 процентов, 78 процентов проголосовали «за». По мнению политолога Пеэтера Тайма, ожидать чего-то иного в мероприятии, которое изначально является противозаконным, было бы странно.
Единственным регионом, высказавшимся против изменения основного закона, стал Ненецкий автономный округ, где 55 процентов избирателей сказали «нет». Самая большая активность зарегистрирована в Чечне и Туве, где явка составила 97 и 96 процентов соответственно.
Референдум, который западная и мировая общественность называет не иначе как балаганом, принес ожидаемый результат: Конституция России будет изменена, а действующий президент России Владимир Путин прошел пресловутый процесс обнуления и может, вероятнее всего, пожизненно оставаться президентом России.
Политолог Пеэтер Тайм говорит, что ожидать чего-то иного в мероприятии, которое изначально является противозаконным, было странно: «Не знаю, как назвать мероприятие, проведенное в нарушение всех возможных законов и ни в коей мере не являющееся ни выборами, ни референдумом. Скорее всего, это можно назвать социологическим опросом!» - говорит Пеэтер Тайм.
Тайм объяснил: действующая Конституция РФ не предусматривает проведение таких мероприятий. Кроме того, внесенные в нее вопросы противоречат не только международному праву, но и собственным законам России: «Людей запугивали, заманивали – все эти розыгрыши и лотереи, которые проводили на избирательных участках, вызывают, мягко говоря, недоумение. Для референдума не был установлен избирательный порог, что является нонсенсом. Примеров много».
О незаконности прошедшего референдума говорит и Андрес Херкель, предостерегая Эстонию от менее глобальной, но похожей по своей сути ошибки.
Оценивая оглашенные результаты, политолог Тайм склоняется к тому, что они демонстрируют все признаки фальсификации: «Фальсификацией являются как показатели явки, так и цифры предпочтений. Все экзитполы, которые было возможно провести, показывали, что люди голосовали «против». Активность, по словам Тайма, внимательно следившего за ходом событий и приводящего в пример высказывания российских коллег, дающих свои расклады и объяснения происходящему, не была такой, как показывают данные ЦИК. Он отметил, что есть достаточно видео- и аудиодоказательств того, что бюджетников загоняли на избирательные участки в принудительном порядке, угрожая санкциями за отказ.
Кроме того, Тайм обратил внимание на то, что Путин, который в последнее время очень полюбил обращаться к народу, ни разу за это время референдум не упомянул. Однако 30 июня, за день до основного дня голосования, выступая на открытии очередного памятника, призвал россиян принять участие в референдуме. Это хорошо показывает, что активность до последнего дня была очень маленькой, а потому ситуацию спасали, как могли.
На вопрос: как именно отреагирует на этот референдум Европа и весь западный мир (если референдум на Западе давно признан противозаконным, его результаты не могут быть признаны, то есть не будет признано и избрание Владимира Путина на очередной срок), Тайм ответил: «Западный мир будет наблюдать за происходящим, поскольку сейчас какой-то шаг должен предпринять сам Путин. Свое слово ЕС сказал накануне, продлив санкции».
Так какие шаги Путин может предпринять? «Есть три варианта развития событий. Первое – усиление агрессии на Украине. Второе – соглашение с Лукашенко или отнюдь не тихое вторжение в Белоруссию и страны Балтии».
Объясняя эти три пункта, Тайм сказал: «Украина. Первая навязчивая идея Путина заключается в том, что Украина – это Россия. Он не может допустить, чтобы Украина развивалась своим путем и интегрировалась в Европу. Поэтому будет делаться все, чтобы не допустить этого. Белоруссия. Это вторая навязчивая идея – о создании единого государства. По сути, это новое государство, где Путину нужно иметь законное основание для пожизненного президентства. Все видели холодность отношений между Путиным и Лукашенко на параде в Москве, однако, если Лукашенко вновь захочет стать президентом, ему потребуется помощь Путина. И здесь возможны варианты, поскольку, с одной стороны, Лукашенко очень должен Путину и очень от него зависит, а с другой стороны, Россия после кризиса не может кормить Белоруссию в том же объеме. Но Белоруссия может получить помощь извне, а тогда возможно разное развитие ситуации».
Что касается стран Балтии, о потенциальной угрозе в связи с прошедшим референдумом говорят многие эксперты.
Парламентарий, заместитель председателя комиссии по иностранным делам Марко Михкельсон утверждает, что Путин использует этот референдум, чтобы показать, кто в доме хозяин, или выплеснет агрессию на страны Балтии.
По мнению Тайма, страны Балтии – это точка, через которую можно было бы реализовать третью навязчивую идею Путина – развалить НАТО. «В один прекрасный день в Нарве могут появиться зеленые человечки, которые якобы поддержат недовольную и мятежную часть населения. Город будет захвачен, но нападение на Эстонию – это нападение на весь альянс. Согласно пятой статье, НАТО нужно отреагировать и поспешить на помощь своему союзнику. И тут возможен вариант, что США под руководством Трампа этого не сделают. Нарушив основополагающую статью, НАТО придется самораспуститься», - сказал политолог.
В то же время никакой резкой реакции на итоги референдума, по его мнению, со стороны Запада, ЕС и Эстонии сейчас не последует. «Скорее всего, никакой оперативной реакции не будет. Все покажет время. Кроме того, не забывайте, что предпринять конкретные шаги, на которые, возможно, надеялся бы Запад, не удастся до тех пор, пока Россия является ядерной державой. А это уже серьезный аргумент», - сказал Тайм.
По данным посольства РФ, в Эстонии проголосовало 7526 граждан России, проживающих или находящихся в стране: из них за принятие поправок высказались 6 747 человек (89,65%), против – 733 (9,74%), недействительными признаны 46 бюллетеней.