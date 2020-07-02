Пеэтер Тайм: сейчас какой-то шаг должен предпринять сам Путин

Единственным регионом, высказавшимся против изменения основного закона, стал Ненецкий автономный округ, где 55 процентов избирателей сказали «нет». Самая большая активность зарегистрирована в Чечне и Туве, где явка составила 97 и 96 процентов соответственно.

Референдум, который западная и мировая общественность называет не иначе как балаганом, принес ожидаемый результат: Конституция России будет изменена, а действующий президент России Владимир Путин прошел пресловутый процесс обнуления и может, вероятнее всего, пожизненно оставаться президентом России.

Политолог Пеэтер Тайм говорит, что ожидать чего-то иного в мероприятии, которое изначально является противозаконным, было странно: «Не знаю, как назвать мероприятие, проведенное в нарушение всех возможных законов и ни в коей мере не являющееся ни выборами, ни референдумом. Скорее всего, это можно назвать социологическим опросом!» - говорит Пеэтер Тайм.

Тайм объяснил: действующая Конституция РФ не предусматривает проведение таких мероприятий. Кроме того, внесенные в нее вопросы противоречат не только международному праву, но и собственным законам России: «Людей запугивали, заманивали – все эти розыгрыши и лотереи, которые проводили на избирательных участках, вызывают, мягко говоря, недоумение. Для референдума не был установлен избирательный порог, что является нонсенсом. Примеров много».

О незаконности прошедшего референдума говорит и Андрес Херкель, предостерегая Эстонию от менее глобальной, но похожей по своей сути ошибки.

Оценивая оглашенные результаты, политолог Тайм склоняется к тому, что они демонстрируют все признаки фальсификации: «Фальсификацией являются как показатели явки, так и цифры предпочтений. Все экзитполы, которые было возможно провести, показывали, что люди голосовали «против». Активность, по словам Тайма, внимательно следившего за ходом событий и приводящего в пример высказывания российских коллег, дающих свои расклады и объяснения происходящему, не была такой, как показывают данные ЦИК. Он отметил, что есть достаточно видео- и аудиодоказательств того, что бюджетников загоняли на избирательные участки в принудительном порядке, угрожая санкциями за отказ.

Кроме того, Тайм обратил внимание на то, что Путин, который в последнее время очень полюбил обращаться к народу, ни разу за это время референдум не упомянул. Однако 30 июня, за день до основного дня голосования, выступая на открытии очередного памятника, призвал россиян принять участие в референдуме. Это хорошо показывает, что активность до последнего дня была очень маленькой, а потому ситуацию спасали, как могли.

На вопрос: как именно отреагирует на этот референдум Европа и весь западный мир (если референдум на Западе давно признан противозаконным, его результаты не могут быть признаны, то есть не будет признано и избрание Владимира Путина на очередной срок), Тайм ответил: «Западный мир будет наблюдать за происходящим, поскольку сейчас какой-то шаг должен предпринять сам Путин. Свое слово ЕС сказал накануне, продлив санкции».