Каллас: оппозиция вынудила правительство взяться за решение созданной им проблемы с рабочей силой

Напомним, что на сегодняшнем заседании правительство достигло соглашения об условиях допуска иностранных студентов и сезонных рабочих в Эстонию. Новые правила значительно облегчают возможность въезда в Эстонию.

В то же время в Рийгикогу в понедельник на внеочередной сессии, созванной по инициативе оппозиции, не прошел первое чтение предложенный Партией реформ проект поправок к Закону об иностранцах, целью которого было смягчить кризис с рабочей силой в Эстонии.

«То, что у нас будут проблемы с рабочей силой, стало понятно, когда правительство в разгар коронакризиса предложило пакет поправок, устанавливающих срок пребывания в Эстонии сезонной рабочей силы, заявив, что после 31 июля все сезонные работники должны уехать из страны. Партия реформ же заявляла, что экономике Эстонии решение вопроса о дополнительной рабочей силе нужно было еще три месяца назад», - напомнила Каллас.

По ее словам, каждый упущенный для этого день только увеличивал неуверенность и наносил экономике все больший ущерб, которого на самом деле можно и нужно было избежать.