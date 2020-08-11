В Минске при взрыве погиб демонстрант

Как сообщило МВД Беларуси, взрывное устройство сдетонировало в руках мужчины в тот момент, когда он попытался бросить его в сотрудников милиции. Инцидент произошел около 23.00 на улице Притыцкого, где, по сведениям МВД, толпа строила баррикады для блокирования движения.

В свою очередь Telegram-канал "Беларусь головного мозга" указывает, что коктейлей Молотова не было замечено ни у одного из протестующих. "Скорее всего, мужчину подорвали свето-шумовой гранатой, которую кинули под ноги", - предполагают авторы Telegram-канала.

Инцидент с наездом автозака на демонстранта

Днем ранее, 9 августа, ряд российских и белорусских СМИ и Telegram-каналов сообщили о гибели мужчины по имени Евгений Заичкин, получившего черепно-мозговую травму, когда во время протестов на него наехал автозак. МВД Беларуси, однако, опровергло сообщения о том, что среди протестующих в этот день были жертвы.

Впоследствии выяснилось, что Заичкин действительно остался жив. Как он сам рассказал журналистам "Белсат ТВ", омоновцы били его в лицо и по телу, он попал в больницу с сотрясением мозга. Однако, поскольку у него не было переломов, после осмотра врачи отпустили его домой.

Около трех тысяч задержанных в ночь после выборов

9 августа, после объявления ЦИК официальных результатов выборов президента Беларуси, согласно которым победу с большим отрывом одержал действующий глава государства Александр Лукашенко, тысячи людей вышли на улицы Минска и других городом страны, чтобы выразить протест против произошедших, по их мнению, фальсификаций.

В ряде случаев протесты переросли в уличные беспорядки. 10 августа Следственный комитет (СК) Беларуси сообщил о возбуждении 21 уголовного дела по фактам массовых беспорядков и насилия в отношении сотрудников органов внутренних дел в ночь с 9 на 10 августа 2020 года в Минске и других регионах страны. По подозрению в их совершении задержаны более 80 человек.