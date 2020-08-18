Теперь у семей с детьми есть возможность отложить выплату жилищных кредитов на двадцать лет

Bigbank предоставляет жилищные ссуды по особому графику только семьям, в которых два человека женаты или живут в гражданском браке, воспитывают детей и обращаются за ссудой вместе. В случае особого графика заемщики могут выбрать, на какой срок требуется особый график. Поскольку в этом случае первоначальные выплаты по кредиту будут меньше, это позволит семье при необходимости покрыть и другие дополнительные обязательства, например, лизинг автомобиля.

«Эстонский банковский рынок в последние годы становится все более и более консолидированным, в результате чего конкуренция снижается. Мы начнем выдавать жилищные кредиты на внутреннем рынке и вступим в конкуренцию с четко дифференцированным продуктом, - сказал председатель правления Bigbank AS Мартин Лянтс. - В Эстонии выдано более 165 000 жилищных кредитов под залог недвижимости. Новый продукт Bigbank также позволяет многим сегодняшним клиентам ипотечных кредитов рефинансировать существующую ссуду и взять кредит по особому графику. Мы стремимся продолжать быстрое развитие и выводить на рынок новые продукты как в Эстонии, так и в других странах».

По словам главы эстонского филиала Bigbank Йонны Печтер, жилищные кредиты с особым графиком предназначены для семей, которые планируют покупать жилье на длительный период времени.

«Жилищный заем с особым графиком выдается на срок до тридцати лет, и в этом случае основная сумма кредита не подлежит погашению в течение первых двадцати лет, необходимо выплачивать только проценты. Он подходит для семей, у которых сегодня по тем или иным причинам высокие расходы, но стабильная жизнь», - отметила Печтер.

«Выплата небольшой ежемесячной суммы по особому графику в период высоких затрат дает возможность семьям погасить, например, лизинг автомобиля или выполнить другое кредитное обязательство, - сказала Печтер. - Специальный график позволяет в начале совершать меньшие платежи, которые могут быть увеличены, как только истечет срок остальных кредитных обязательств. Точно так же специальный график позволяет справиться в декретном отпуске с маленькими детьми, когда затраты и без того высоки: в начале вы можете платить меньше, и по возвращению на работу, увеличить платеж. Например, для ссуды в размере 60 000 евро на 30 лет, при процентной ставке 2,5% + Euribor и использовании отсрочки выплаты основной суммы долга на десять лет, первоначальный ежемесячный платеж за десятилетний период составляет 125 евро, а ежемесячный платеж за последние 20 лет - 319 евро».

По словам Йонны Печтер, целевой аудиторией этого продукта точно не являются современные мелкие инвесторы, которые покупают квартиры в кредит и получают от них доход от аренды. «В случае ссуды по особому графику необходимо учитывать, что ежемесячный платеж значительно ниже, чем по аннуитетному графику, только в период выплаты процентов, но значительно выше в конце периода ссуды. При таком графике общая сумма выплачиваемых процентов по кредиту выше, но это позволяет многим семьям покупать, например, собственное жилье вместо съемной квартиры, стоимость которого, вероятно, будет значительно выше в долгосрочной перспективе», - сказала Печтер.