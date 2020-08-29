Лицо недели ⟩ Война с советским прошлым

По мнению министра внутренних дел и вице-председателя входящей в правительство партии EKRE Марта Хельме, пребывающие в плохом состоянии Горхолл и мемориал на Маарьямяги несут на себе безобразную печать модернизма советского времени, поэтому неразумно вкладывать в их реставрацию деньги налогоплательщиков. Куда проще и слаще снести эти объекты. По словам политика, дело даже не в том, что три миллиона (а именно такая сумма, по предварительным оценкам, может понадобиться на реставрацию) является для Эстонии непосильной ношей, а в том, что «нам нужно найти идеологическую точку равновесия». И, видимо, Март Хельме хочет, чтобы эта точка была пожирнее и выражалась в действии по принципу: нет памятника архитектуры — нет проблемы.

Политические оппоненты отреагировали на заявление Марта Хельме по-разному. Одни предпочли спрятать голову в песок и не комментировать неудобную тему, обосновав это либо повышенной занятостью, либо нежеланием вступать в публичные перебранки и тем самым становиться заложниками чужих популистских трюков. Другие обвинили Марта Хельме в попытке спровоцировать очередной межнациональный конфликт, активизировав тем самым своих избирателей. Надо же уже потихоньку готовиться к выборам и подогревать к себе интерес электората.

Осудили его и видные русскоязычные центристы в лице мэра Таллинна Михаила Кылварта, столичного вице-мэра Вадима Белобровцева и старейшины Ласнамяэ Владимира Света, которые бескомпромиссно заявили, что город воевать с памятниками архитектуры не намерен. Другой взгляд на сложившуюся ситуацию озвучила Партия реформ, которая сочла, что нынешний скандал со сносом Горхолла и мемориала на Маарьямяги выгоден не столько EKRE, сколько теряющей поддержку среди русскоязычных избирателей Центристской партии, которая в демонстративной борьбе с партнерами по коалиции будет набирать очки и таким образом возвращать доверие тех, кто в ней разочаровался.

Как бы там ни было, тактика Марта Хельме, да и многих других EKREсцев, — в любой удобный момент подбросить на вентилятор смердящий кусок коричневой субстанции, да побольше — порядком надоела и никаких эмоций, кроме тихого раздражения, не вызывает. В современной Эстонии политика не может строиться на противопоставлениях и сталкивании лбами различных групп. Эта модель должна навсегда уйти в прошлое, а любая попытка расколоть общество — жестко осуждаться.

Как быть с разрушающимися советскими памятниками архитектуры, которые по факту уже давно не имеют никакой идеологической составляющей, а являются популярными местами отдыха таллиннцев? Однозначно, им нужен ремонт, а не снос. Это часть истории страны, от которой нельзя отказаться, просто нажав delete.