Столичный общественный транспорт переходит на зимний график работы

По словам вице-мэра Андрея Новикова, уплотнится график движения маршрутов, которыми пользуются школьники по утрам и в послеобеденные часы.

«С сентября изменятся графики движения многих автобусных линий – к примеру, в связи с повышением спроса автобусы 12 маршрута будут ходить также по субботам и воскресеньям. Автобусная линия 25 закрывается, однако эти отправления будут добавлены в график движения автобусов маршрута 20A, поэтому по будням интервал движения автобусов линии 20А станет короче», - сказал Новиков.

Как добавил вице-мэр, по случаю начала учебного года школьные автобусы вновь выйдут на линии Центр Виймси – Балтийский вокзал, Таммнеэме – Балтийский вокзал и Тискре – Балтийский вокзал. Информация о школьных автобусах и графики движения: https://www.tallinn.ee/rus/Shkolnyj-avtobus.

Кроме того, начиная с сентября:

а втобусы линии номер 24A будут делать дополнительные отправления за счет линии номер 24;

будут делать дополнительные отправления за счет линии номер 24; маршрут автобусной линии номер 37 в районе Мустамяэ изменится. Прекратится обслуживание остановок «Кескусе», «Лийваку» и «Вамбола». Добавятся остановки: «Лехола», «Кеск-Мустамяэ», «Мянни», «Кеэмиа», «Рая» (в сторону зоопарка), а также «Мустамяэ», где маршрут будет начинаться и заканчиваться. Новая остановка «Кеск-Мустамяэ» находится на Мустамяэ теэ (отрезок между Вильде теэ и улицей Кескусе) в обоих направлениях;

в районе Мустамяэ изменится. Прекратится обслуживание остановок «Кескусе», «Лийваку» и «Вамбола». Добавятся остановки: «Лехола», «Кеск-Мустамяэ», «Мянни», «Кеэмиа», «Рая» (в сторону зоопарка), а также «Мустамяэ», где маршрут будет начинаться и заканчиваться. Новая остановка «Кеск-Мустамяэ» находится на Мустамяэ теэ (отрезок между Вильде теэ и улицей Кескусе) в обоих направлениях; маршут автобусной линии номер 65 изменится. Действующий с мая временный маршрут станет постоянным. Маршрут будет начинаться и заканчиваться на остановке «Сели». Прекратится обслуживание остановок «Юмера», «Раадикусилла», «Кивику», «Мустакиви», «Махтра», «Раадику», «Юмера» и «Варраку». Добавились остановки: «Лендтяхе», «Тяхесаю теэ» и «Таэвапуна»;

изменится. Действующий с мая временный маршрут станет постоянным. Маршрут будет начинаться и заканчиваться на остановке «Сели». Прекратится обслуживание остановок «Юмера», «Раадикусилла», «Кивику», «Мустакиви», «Махтра», «Раадику», «Юмера» и «Варраку». Добавились остановки: «Лендтяхе», «Тяхесаю теэ» и «Таэвапуна»; автобус номер 66 будет делать остановку «Мустакивисилла» на улице Пунане;

будет делать остановку «Мустакивисилла» на улице Пунане; на автобусную линию номер 73 по будням будет выходить дополнительный автобус, в связи с чем график движения в час пик уплотнится.