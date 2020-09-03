Что лучше - стать собственником недвижимости или продолжать жить в съемной квартире

«Поскольку все люди разные, сложно дать единый ответ на вопрос, снимать жилье или покупать его. Те люди, которые ценят чувство защищенности и уверенности, могут быть более склонны к покупке, и те, кто готов менять место жительства каждые несколько лет, также преуспеют в аренде жилья, – сказал руководитель партнерских отношений Luminor Baltikum Кристьян Ясинский. - С другой стороны, в какой-то момент люди, выбравшие вариант аренды, также должны подумать о далеком будущем, потому что аренда жилья в пенсионном возрасте может оказаться непосильной задачей».

Покупка – это инвестиция

Самый большой плюс покупки жилья состоит в том, что по окончании срока кредита оно полностью принадлежит человеку. Таким образом, он не оплачивал косвенно кредит своего арендодателя и не приносил ему так же дополнительный доход каждый месяц, а платил, чтобы иметь собственное жилье. Еще одно преимущество собственного жилья в том, что его можно спроектировать и отремонтировать по вашему усмотрению.

«Покупка жилья связана с определенными расходами - такими, как плата за договор и нотариальный сбор, но если предположить, что арендованное жилье должно меняться каждые пару лет и все первоначальные затраты должны оплачиваться снова, это фактически такие же расходы», – добавил Ясинский.

По его словам, может даже случиться, что покупка жилья обойдется дешевле. Если вы сравните арендную плату и ежемесячный платеж по кредиту, то вы действительно в случае кредита можете позволить себе больше. Арендная плата за двухкомнатную квартиру в Таллинне в среднем составляет около 400–500 евро в месяц. Однако, взяв ипотечный кредит с текущей процентной ставкой, вы можете позволить себе двухкомнатную квартиру в новостройке и в гораздо лучшем состоянии, и даже трехкомнатную квартиру в пригороде.

Аренда – гибкий вариант

Если человек решает жилье снимать, он сохраняет некоторую гибкость. Например, если на горизонте внезапно появляется дом вашей мечты или работа в другом городе, вы можете быстро отказаться от съемного жилья и продолжить свободно шагать по жизни. Как правило, бессрочный договор аренды может быть расторгнут с уведомлением за один–три месяца, в зависимости от его содержания.

Если съемные квартиры не меняются часто, то относительно скромные первоначальные затраты, безусловно, говорят в пользу аренды. Обычно вам необходимо внести арендную плату за несколько месяцев в качестве депозита, за один месяц в качестве аванса и заплатить маклеру. «Обычно в качестве залога просят арендную плату за один месяц, но в последнее время для большей безопасности стали просить больше», – уточнил Ясинский.

Однако аренда влечет за собой определенные обязательства и ограничения. Арендодатель имеет право требовать соблюдения всех условий договора до его окончания, а в случае срочного договора, как правило, от него нельзя отказаться досрочно. К тому же квартиру нельзя переделывать по своему усмотрению, а это значит, что, например, без разрешения собственника вы даже не можете поменять обои.

Купленное жилье не связывает

По словам Ясинского, владение недвижимостью – это инвестиция в будущее, осуществить которую лучше как можно раньше, потому что, как упоминалось выше, снимать жилье в пенсионном возрасте может быть непосильной задачей. Если человек приобрел недвижимость до выхода на пенсию, это можно даже считать отдельной пенсионной ступенью.

«Помните, что нет неподходящего времени или возраста для покупки жилья, единственное, что стоит учитывать – это ваши собственные планы», – подчеркнул руководитель партнерских отношений Luminor Baltikum Кристьян Ясинский. Если человек планирует прожить в одном месте не менее трех-четырех лет, то ему можно смело решаться на приобретение собственного жилья. По большому счету, это вложение, которое в любом случае окупится в будущем.