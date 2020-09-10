Будьте бдительны! Телефонные мошенники выманивают деньги, выдавая себя за полицейских

Также злоумышленники выдают себя за сотрудников банка, которые сообщают о сомнительной сделке, совершенной с вашей банковской карточкой. Несмотря на постоянные сообщения в СМИ, а также предупреждения полиции, мошенникам регулярно удается опустошать банковские счета жителей Эстонии.

Как сообщили в пресс-службе Департамента полиции и погранохраны, стражам правопорядка поступило сообщение о том, что связавшийся с жертвой по телефону мошенник представился сотрудником полиции. Совершенный посредством IP-телефонии звонок поступил с номера 612 300.

В начале сентября в полицию поступило сообщение, что жительнице Нарвы поступил звонок с номера +3726310310. Звонивший представился сотрудником Swedpank, а также поинтересовался, слышала ли женщина о связанных с банком мошенничествах. Мошенник пытался убедить потенциальную жертву зайти в свой интернет-банк, чтобы убедиться, что с ее банковским счетом все в порядке. Женщина отказалась и положила трубку, но через пару минут ей поступил звонок якобы с номера полиции 612 3000. Звонивший назвался полицейским и призвал женщину сотрудничать с сотрудниками банка. В тот же день женщине снова позвонили представившиеся банковскими работниками мошенники, которые убедили жертву зайти в интернет-банк, что позволило им перевести с ее банковского счета более 4800 евро.

Руководитель криминального бюро Идаской префектуры Райнет Юусе пояснил, что в случае с номером 612 3000 речь идет об инфотелефоне Департамента полиции и погранохраны. Он используется для приема звонков, но стражи правопорядка никогда не звонят с него. «Полиция никогда не звонит с просьбой войти в интернет-банк, а также не спрашивает личные данные, чтобы получить доступ к банковскому счету. Когда вам звонит незнакомый человек, представляющийся сотрудником полиции или банка, следует всегда проверять эту информацию и быть осторожным. Ни в коему случае не стоит сообщать личные данные звонящему», - сказал Юусе и добавил, что если вы сомневаетесь, что с вами действительно общался представитель органов правопорядка, следует сообщить об этом по номеру 112.

«Мы сотрудничаем с банками для предотвращения и раскрытия подобных мошенничеств, но мы не делимся друг с другом личными данными людей. Они защищены как с нашей, так и со стороны банка. Банк может посоветовать клиенту обратиться в банк или наоборот, но мы не передаем даже банку данные обратившегося нам человека», - пояснил Юусе и добавил, что ситуация, когда полиция связывается с человеком по просьбе банка, исключена.

При совершении звонков мошенники прибегают к помощи IP-телефонии. Таким образом они могут постоянно менять номера, с которых совершают звонки. «В случае интернет-звонков, к сожалению, можно сгенерировать разные номера, а также код города или государства. Они осознанно выбирают эстонские номера, поскольку к ним больше доверия. Люди охотнее отвечают на такой звонок, чем в случае с зарубежными номерами. В случае звонка, совершенного посредство IP-телефонии, все выглядит как и при обычном телефонном звонке за тем лишь исключением, что перезвонить на этот номер, скорее всего, не получится. Либо на ваш звонок ответит реальный пользователь номера, который вряд ли поймет, о чем вы его спрашиваете. Если вы хотите проверить, кто же на самом деле вам звонил, можете попробовать перезвонить этому человеку», - сказал Юусе.

В полиции призывают людей быть бдительными, а также учитывать, что мошенники становятся все более изобретательными. «В этот раз они втерлись в доверие человеку, представившись полицейскими, что позволило выманить деньги. Вполне возможно, что они будут использовать для звонков номера других учреждений или департаментов, к которым у людей большое доверие, и тем выше вероятность быть обманутыми», - сообщил Юусе, а также напомнил, что нельзя заходить в интернет-банк по просьбе звонящего или сообщать ему данные, которые обеспечат доступ к банковскому счету. Следует срезу же закончить разговор и сообщить о произошедшем в полицию.

Прокурор Вируской окружной прокуратуры Прийт Хейнсоо сообщил, что в настоящее время данный случай расследуется наряду со многими похожими случаями, когда звонившие представлялись сотрудниками банка. «Особенно цинично, что в этом конкретном случае мошенники воспользовались доверием человека к организации, которую закон обязывает обеспечивать безопасность людей, и которая так старательно работала во имя того, чтобы добиться доверия жителей страны», - сказал Хейнсоо.