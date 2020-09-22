Вт, 22.09.2020
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Танель Кийк

ФОТО ⟩ Своеобразно оформленный рядный бокс в Виймси ищет покупателя

Paarismaja boks Viimsis.

ФОТО: City24

Это симпатичное современное жилище находится в поселке Хаабнеэме, совсем недалеко от моря, рекомендует этот объект недвижимости Kodustiil.

Бокс этого парного каменного дома в тихом переулке идеально подходит для небольшой семьи или пары, не ожидающей в скором будущем пополнения. 

Бокс парного дома в Виймси.

ФОТО: City24

Трехкомнатная квартира, или бокс парного дома, общей площадью 99,8 квадратных метров, состоит из гостиной с выходом на террасу, кухни и туалета на первом этаже. На втором этаже расположены спальни и ванная комната с баней. 

Бокс парного дома в Виймси.

ФОТО: City24

К боксу относятся два парковочных места, одно под крышей рядом с входной дверью, а другое - рядом с домом. Также имеются собственная кладовая и небольшой участок земли.

Бокс парного дома в Виймси.

ФОТО: City24

С подробностями можно ознакомиться на странице портала недвижимости City24

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