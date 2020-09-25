Галлерея ⟩ Кайя Каллас: если правительство не соберется, нас ждет коронахаос

«Правительство должно в ближайшем будущем сосредоточиться на борьбе с растущим распространением коронавируса. Пока их сообщения крайне сбивают с толку, и даже когда они их дают, то сами себя ведут противоположным образом. С одной стороны, Департамент здоровья рекомендует людям избегать различных семейных посиделок, но при этом проводится большое количество гала-вечеров с участием членов правительства. Противоречивые инструкции и широко распространенное фактическое несоблюдение вводят в заблуждение школы, муниципалитеты, культурные учреждения, врачей и предприятия. Если правительство не соберется в ближайшее время, нас может поразить коронахаос», - заявила Каллас на партийном совете.

По словам председателя Партии реформ, правительство было недостаточно подготовлено к новой вспышке вируса. «Весной премьер-министр много говорил о второй волне и о ношении маски как о социальной норме. Теперь, когда лето закончилось, у нас нет ясности относительно того, есть ли в наличии маски и каковы рекомендации по ношению. Правительство потратило все лето на подготовку ко второй волне коронавируса и подготовку рекомендаций. Однако домашняя работа не сделана, и необходимая подготовка - на нуле».

"Еще в июле Партия реформ внесла в Рийгикогу предложение быстро сформировать экспертную комиссию для анализа уроков весенней вспышки коронавируса. В сентябре мы предложили правительству разработать четкие инструкции по проведению обучения в условиях вируса. Конечно, власти никого не слушали и будут продолжать разыгрывать политических вирусологов», - сказала Каллас своим однопартийцам.

Каллас в своем выступлении также коснулась темы использовании кредитных денег. «Правительство стало резкими темпами набирать кредиты, но провести разумное обсуждение того, на что лучше использовать эти деньги, оно не хочет. За короткий срок было взято в кредит в общей сложности около 3,3 млрд евро, часть из которых была потрачена на покрытие расходов, а другая часть просто лежит на счете. Перед намеченными на следующий год выборами мы услышим о желании еще больше увеличить фиксированные расходы государства с помощью кредита, но у правительства нет никаких перспективных инвестиционных планов».