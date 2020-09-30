Эстония входит в число крупнейших инвесторов Литвы

В среднем на одного жителя страны на конец июля приходилось 6578 евро прямых зарубежных инвестиций, это немного больше, чем на одного жителя Латвии 6504 евро), но значительно меньше, чем в Эстонии (19099) говорится в сообщении Департамента статистики.