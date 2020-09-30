Эстония входит в число крупнейших инвесторов Литвы

Объем прямых зарубежных инвестиций в Литве в конце первого июня составлял 18,7 млрд евро - на 3,6% больше, чем в конце первого полугодия прошлого года. Эти инвестиции составляли 38,6% валового внутреннего продукта (ВВП) страны.
В среднем на одного жителя страны на конец июля приходилось 6578 евро прямых зарубежных инвестиций, это немного больше, чем на одного жителя Латвии 6504 евро), но значительно меньше, чем в Эстонии (19099) говорится в сообщении Департамента статистики.
Крупнейшими инвесторами остаются Швеция (3,3 млрд евро), Эстония (2,7 млрд евро) и Нидерланды (2,5 млрд евро). Самые крупные зарубежные капиталовложения в Литве сделаны в предприятия финансовой и страховой деятельности (4,9 млрд евро), а также в обрабатывающие предприятия (3,3 млрд евро).
Поток прямых иностранных инвестиций в Литве во втором квартале был отрицательным и составил минус 10,9 млн евро.
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