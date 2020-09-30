Ср, 30.09.2020
Будем надеяться, этот «Оскар» вдохновит и других интересующихся кино молодых людей из Эстонии, чьим родным языком является русский. Герман Голуб
Герман Голуб

Эстония входит в число крупнейших инвесторов Литвы

Вильнюс, столица Литвы.

ФОТО: Shutterstock

Объем прямых зарубежных инвестиций в Литве в конце первого июня составлял 18,7 млрд евро - на 3,6% больше, чем в конце первого полугодия прошлого года. Эти инвестиции составляли 38,6% валового внутреннего продукта (ВВП) страны. 

В среднем на одного жителя страны на конец июля приходилось 6578 евро прямых зарубежных инвестиций,  это немного больше, чем на одного жителя Латвии 6504 евро), но значительно меньше, чем в Эстонии (19099) говорится в сообщении Департамента статистики. 

Крупнейшими инвесторами остаются Швеция (3,3 млрд евро), Эстония  (2,7 млрд евро) и Нидерланды (2,5 млрд евро). Самые крупные зарубежные капиталовложения в Литве сделаны в предприятия финансовой и страховой деятельности  (4,9 млрд евро), а также в обрабатывающие предприятия (3,3 млрд евро).

Поток прямых иностранных инвестиций в Литве во втором квартале был отрицательным и составил минус 10,9 млн евро. 

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