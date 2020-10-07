Статистика ⟩ Из-за падения цен на дизель и бензин, упал и индекс потребительских цен

Ведущий аналитик Департамента статистики Виктория Трасанов пояснила, что в сравнении с сентябрем прошлого года на изменение индекса потребительских цен более всего повлияло снижение цен на дизельное топливо (на 26%) и на бензин (на 7,8%). «Значительное влияние на изменение индекса оказали также расходы на жилищные услуги, поскольку поступающее в дома электричество было на 9% дешевле, чем в прошлом году. Купленные на сентябрь авиабилеты и услуги проживания были почти на 23% дешевле», – пояснила Трасанов.

Из продуктов питания больше всего подешевели по сравнению с сентябрем прошлого года картофель (25%) и свежие овощи (12%), но подорожали детское питание (11,3%) и чипсы (10,6%).

Административно регулируемые цены на товары и услуги снизились по сравнению с тем же месяцем прошлого года на 5,7% и нерегулируемые цены повысились на 0,2%.