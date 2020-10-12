Коронавирус настиг еще 18 жителей Эстонии

Всего в Эстонии было сделано более 233 000 тестов на коронавирус, из них 3883 или 1,66 процента оказались положительными.

С более подробной статистикой по тестированию на коронавирус можно ознакомиться на странице www.koroonakaart.ee/ru.

Ситуация становится серьезнее

В закрытых помещениях, где много людей, и общественном транспорте следует носить маску (особенно в Ида-Вирумаа, в Таллинне и в Выру) — ношение маски в Эстонии необязательно, но это средство индивидуальной защиты является хорошей дополнительной мерой, помимо соблюдения дистанции, гигиены рук и респираторной гигиены. Маску следует носить всем людям с любыми симптомами заболевания в общественных местах или при неизбежном тесном контакте. Маску должны носить те, кто был в контакте с зараженными, даже если у них нет симптомов. Важно правильно надевать, носить и снимать маску. После снятия маски следует продезинфицировать руки.

Бережем бабушек и дедушек — очевидно, что болезнь распространяется от молодых к пожилым, которые переносят COVID-19 тяжелее и чаще нуждаются в госпитализации. Чем больше зараженных среди молодежи и людей работоспособного возраста, тем больше вирус будет распространяться среди пожилых. Поэтому, если вы посетили какое-либо массовое мероприятие, не надо после этого идти в гости к бабушкам и дедушкам.

Поездки за границу следует отложить или провести школьные каникулы в Эстонии — уровень заболевания растет как в Эстонии, так и Европе и во всем мире. Чтобы предотвратить трансграничное распространение коронавируса, следует отказаться от поездках и найти возможности для отпуска в Эстонии. Путешествовать следует только в крайних случаях.

Если вы больны, оставайтесь дома — поскольку тесным контактом считается ситуация, когда люди находятся на расстоянии двух метров друг от друга в течении 15 минут, времяпровождение с друзьями при наличии симптомов заболевания — это верный способ заразить их.

Департамент здоровья советует скачать на телефон коронаприложение HOIA, которое помогает выявлять возможные близкие контакты.

Как остановить распространение коронавируса?

Самый эффективный способ избежать заражения — соблюдать дистанцию.

В многолюдных местах и особенно в закрытых помещениях, где невозможно соблюдать дистанцию с другими людьми, рекомендуется носить маску.

По возможности следует избегать замкнутых людных пространств.

Необходимо соблюдать гигиену рук – другими словами, руки нужно часто мыть.

Для мытья рук следует использовать теплую воду и мыло, а в общественных местах — дезинфицирующее средство для рук на спиртовой основе.

Если вы чихаете или кашляете, прикрывайте рот и нос одноразовой салфеткой. Использованную салфетку следует немедленно выбросить, а затем вымыть или продезинфицировать руки. При отсутствии салфетки используйте свой рукав (часть предплечья), но не голую руку.

Если вы заболели, то должны оставаться дома даже при наличии легких симптомов.

При проявлении любых симптомов заболевания следует подозревать коронавирус и обратиться к своему семейному врачу.

Загрузите на свой телефон мобильное приложение HOIA через Google Play или App Store, которое уведомит вас, если вы окажетесь в тесном контакте с носителем коронавируса. Вы также можете анонимно сообщить другим пользователям о своей болезни. Телефоны пользователей приложения обмениваются анонимными кодами, и страна, производитель приложения или производитель телефона не могут знать, кто с кем был в тесном контакте. Подробнее www.hoia.me.

COVID-19 является инфекционным заболеванием, которое вызывает вирус SARS-CoV-2, и которое передается от человека к человеку при чихании и кашле, а также через зараженные поверхности и немытые руки.

По данным Центра информационных систем здоровья и благополучия на сегодняшний день приложение HOIA было скачано 149 060 раз, 73 человека сообщили через приложение о своем заболевании.

Более подробную информацию о COVID-19 можно найти на веб-странице и на странице в Facebook Департамента здоровья.

Как убедиться, что вам звонит голосовой робот Департамента здоровья?

Один из способов убедиться в правильности звонка — посмотреть на номер звонящего абонента. Робот использует следующие номера:

+3726011104

+3726011041

+3726011365

+3726011143

+3726011355

Помимо первоначальных звонков с оповещениями, робот также совершает контрольные звонки, чтобы выяснить, не появились ли у человека, получившего неделю назад предупреждение, симптомы коронавируса. Если человек плохо себя чувствует, то ему рекомендуется немедленно обратиться к своему семейному врачу.

Робот был создан, чтобы помочь сотрудникам Департамента здоровья, поскольку в последнее время количество людей, находившихся в тесном контакте с заболевшими, увеличивалось в геометрической прогрессии. С заболевшими людьми по-прежнему общаются инспекторы Департамента здоровья.