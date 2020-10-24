Лицо недели ⟩ У русскоязычного населения Эстонии короткая память

Одни заявление Хельме осуждали, другие наоборот поддерживали. Среди группы поддержки неожиданно оказалось много русскоязычных жителей Эстонии. Член фракции EKRE Урмас Рейтельманн даже предположил в соцсетях, что интервью Хельме подарит их партии 30 000 голосов русских.

Среди комментаторов публикаций Rus.Postimees также можно увидеть большое количество людей, которые разделяют гомофобные высказывания министра внутренних дел. Сказать ненавистным гомосексуалам фразу «чемодан-вокзал-Швеция» - является для них нормальным и правильным решением. Только давно ли в этой формуле вместо гомосексуалов были русскоязычные, а вместо Швеции — Россия?

Всего три года назад вся партия EKRE заявила о намерении давать интервью только на эстонском языке, тогда и Март Хельме временно разучился говорить по-русски. В 2018 году Хельме нападал на Ратаса: «Вы рассказываете нам красивую сказочку, как рассказывали нам перед бронзовой ночью 2007 года о том, как у нас работает интеграция и все они наши люди. К сожалению, не все они наши люди. И для государства опасно, когда на уровне премьер-министра не занимаются проблемой, а просто не замечают ее». А после задержания шпиона Дениса Метсаваса он и вовсе призывал быть бдительными с местными русскоязычными: «Говорящие по-русски люди являются группой риска – это может их обидеть, но мы не можем играть здесь на нежных чувствах, - этих людей надо проверять более тщательно».

Потом агрессия вновь полилась в сторону беженцев (еще в 2015 году EKRE представила законопроект против приема беженцев, организовывала манифестацию против миграционной политики правительства и собиралась провести референдум по проблеме беженцев). Досталось и темнокожим. Тот же Март Хельме говорил, что «головы темнокожих - как пустые деревяшки». Правда, позднее Хельме заявил, что его не так поняли (какой сюрприз!) и он вовсе не расист, а патриот Эстонии, который «хочет, чтобы Эстония осталась национальным государством эстонцев».

Сначала эта агрессия срабатывала, особенно в отношении беженцев, поскольку нам рисовали страшные картинки, как чуждые нашей культуре люди наведут тут свои порядки и создадут районы-гетто. Но когда стало ясно, что в Эстонию беженцы особо и не стремятся, у EKRE нарисовался новый враг — украинцы. Тот же Март Хельме искал возможность лишить граждан Украины права безвизового въезда в Эстонию, называя их троянским конем и отмечая, что те, кто приезжает сюда, «не столько украинцы, сколько русские с востока Украины, обрусевшие украинцы или просто хомо-советикусы». Но многие вновь стали активно поддерживать политику ненависти, осуждая людей, которые приезжают к нам для заработка и возможности прокормить свою семью. Но когда сами эстоноземельцы в поисках лучшей жизни едут, например, в Финляндию или Лондон — это опять-таки является нормой.

Из-за коронавируса и закрытия границ градус ненависти к трудовым мигрантам стал спадать и на горизонте появляется новая груша для битья — гомосексуалы. Но когда мы поддерживаем политику ненависти, мы никогда не можем быть уверены, что в следующий раз эта ненависть не будет направлена на нас или наших близких. И здесь хочется вспомнить цитату из выступлений немецкого пастора Мартина Нимёллера, которой он пытался объяснить бездействие немецких интеллектуалов и их непротивление нацистам: «Когда нацисты пришли за коммунистами, я молчал, я же не коммунист. Потом они пришли за социал-демократами, я молчал, я же не социал-демократ. Потом они пришли за профсоюзными деятелями, я молчал, я же не член профсоюза. Потом они пришли за евреями, я молчал, я же не еврей. А потом они пришли за мной, уже не было никого, кто бы мог протестовать».