Управа Ласнамяэ продолжает прием опавшей листвы у квартирных товариществ

«Чтобы избавиться от осенней листвы, у товариществ есть несколько вариантов. Если территория, с которой собраны листья, находится на городской земле, то собранные на ней и упакованные в мешки листья будут бесплатно вывезены после оповещения специалистов управы. При наличии у товарищества собственного транспорта их также можно бесплатно сдать на станцию по приему отходов или заказать соответствующую услугу у предприятия по вывозу мусора, либо в Таллиннском центре отходов. Но это будет уже платный выезд», -­ сказал старейшина Ласнамяэ Владимир Свет.

Вывоз листьев осуществляет по заказу районной управы фирма Kalrem OÜ. Сообщить о расположении и количестве собранных мешков с листьями товарищества могут по телефону 645 7703 или по адресу электронной почты eliisa.moistlik@tallinnlv.ee. Управа Ласнамяэ напоминает, что листья для транспортировки следует упаковать в мешки объемом до 120 литров и оставить их на видном и доступном месте на территории квартирного товарищества