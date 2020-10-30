Опрос: половина молодых людей в странах Балтии желает приобрести собственное жилье

Опрос, проведенный Luminor в трех странах Балтии в сентябре и октябре среди молодых людей в возрасте 20-30 лет, показал, что большинство молодых людей в этой возрастной группе уже живут отдельно от своих родителей. 30% молодых людей в Латвии, 23% в Литве и 19% в Эстонии живут со своими родителями, причем юноши живут со своими родителями чаще, чем девушки.

Значительная часть участников исследования проживает либо в съемном жилье, либо в не принадлежащих им помещениях. Таким образом, половина или почти половина молодых людей в странах Балтии хотели бы купить собственное жилье в ближайшие пять лет - 50% в Эстонии, 54% в Литве и 42% в Латвии. Кроме того, подавляющее большинство респондентов согласны с утверждением, что недвижимость – это хорошее вложение в будущее.

По словам руководителя отдела кредитных продуктов Luminor Хейки Раадика, исследование показывает, что молодые люди понимают важность покупки собственного дома в долгосрочной перспективе. В то же время 20-30-летние часто сталкиваются с проблемой, что у них недостаточно сбережений для первого взноса.

«Тем не менее, молодым людям стоит изучить свои возможности. Например, в сотрудничестве с фондом KredEx мы предлагаем молодой семье или специалисту более низкий процент самофинансирования, а при наличии дополнительного залога первый взнос может вообще не потребоваться», – отметил Раадик.

Согласно опросу, исполнению желания купить собственное жилье препятствуют низкие доходы и отсутствие денег на самофинансирование. 67% молодых людей в Латвии, 57% в Эстонии и 54% в Литве считают серьезным препятствием слишком низкий доход.

В Эстонии молодежь может откладывать на взнос для получения жилищного кредита 201–300 евро в месяц (21% женщин, 28% мужчин). В Литве наиболее распространённая сумма также составляет от 201 до 300 евро в месяц (25% женщин, 26% мужчин), а в Латвии сбережения мужчин поровну делятся между диапазонами 101-200 евро и 201-300 евро (по 23% каждый), среди женщин этот показатель составляет 101-200 евро.

Три важнейших критерия выбора дома для молодежи – это местоположение, цена и общее состояние недвижимости. Если возможно, молодые жители в Латвии предпочли бы частный дом в районе Пиериги под Ригой (40%), в Литве молодежь предпочла бы частный дом в небольшом городке (34%), а в Эстонии – частный дом в сельской местности (33%).