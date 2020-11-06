Глава Департамента здоровья поддерживает введение в Эстонии более строгих ограничений

Его мнение основывается на исследовании и услышанном от руководителей местных самоуправлений. «Самоуправления ждут повышения ограничительных мер», - сказал он.

Согласно исследованию, почти 30 процентов людей готовы к более жестким ограничениям. «Конечно, с точки зрения прав человека, это вопрос на рассмотрение: насколько высок риск и насколько свободно мы хотим организовать деятельность», - сказал он.

По словам Ланно, текущие прогнозы показывают, что загруженность больниц резко возрастет в середине ноября. «Поэтому я скорее поддерживаю ограничения, чем свободу», - сказал он.

На выходных будет День отца и традиционно в это время люди хотят проводить время с близкими. «Я рекомендую подумать о том, насколько велика будет компания и как все организовать, чтобы не принести туда вирус», - сказал Ланно.

Организаторам мероприятий также следует подумать, стоит ли и как их проводить. «Хотим ли мы дойти до того момента, когда страна будет полностью заблокирована? Мы можем приостановить эту деятельность и предотвратить это», - сказал он, отметив, что любое скопление людей создает возможность для дальнейшего роста числа зараженных.

Возможны небольшие собрания

Министр социальных дел Танель Кийк сказал на сегодняшней пресс-конференции, что сейчас не самое подходящее время для вечеринок и празднований дня рождения. По словам Ланно, понятно, что у людей есть традиции, которым следует даже наперекор настоятельным рекомендациям. «Но приглашая гостей на похороны, свадьбу или юбилей, следует продумать, как следовать тем рекомендациям, которые выдал Департамент здоровья», - подчеркнул Ланно.

Например, следует избегать традиционных посиделок за одним длинным столом. При необходимости руководитель Департамента здоровья рекомендовал использовать круглые столы, чтобы люди находились на достаточном расстоянии и за столом сидело меньше людей.

За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 2 427 тестов на COVID-19, вызванный вирусом SARS-CoV-2, при этом 241 проба (9,9%) дала положительный результат. Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 105,8, а доля положительных результатов выполненных тестов составляет 5,9%.