Вс, 15.11.2020
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Хелир-Валдор Сеэдер

Галерея ⟩ Природа сошла с ума? В ноябре созревает малина

Читатели Järva Teataja отмечают, что из-за теплой осени природа находится в замешательстве. Например, даже в ноябре удается  собирать малину.

О том, что эта осень - исключительно теплая, и на грядках цветет клубника, в теплицах вырастают помидоры, а на кустах зреет малина, писала некоторое время назад и газета Sakala.

Хиллар Нассар, владелец лесопитомника Пяйдре, сказал газете, что теплая осень становится обычным явлением в Эстонии и, очевидно, является признаком глобального потепления.

Он напомнил, что раньше первые ночные заморозки обычно проходили по саду около 20 сентября, после чего убирали тыкву и огурцы, а более крупные заморозки приходили около 20 октября, но в этом году морозов еще не было.

Нассар отметил, что в последние годы осень стала очень длинной.

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