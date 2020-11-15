Галерея ⟩ Природа сошла с ума? В ноябре созревает малина

О том, что эта осень - исключительно теплая, и на грядках цветет клубника, в теплицах вырастают помидоры, а на кустах зреет малина, писала некоторое время назад и газета Sakala.

Хиллар Нассар, владелец лесопитомника Пяйдре, сказал газете, что теплая осень становится обычным явлением в Эстонии и, очевидно, является признаком глобального потепления.

Он напомнил, что раньше первые ночные заморозки обычно проходили по саду около 20 сентября, после чего убирали тыкву и огурцы, а более крупные заморозки приходили около 20 октября, но в этом году морозов еще не было.