Галерея ⟩ Природа сошла с ума? В ноябре созревает малина

Читатели Järva Teataja отмечают, что из-за теплой осени природа находится в замешательстве. Например, даже в ноябре удается собирать малину.
О том, что эта осень - исключительно теплая, и на грядках цветет клубника, в теплицах вырастают помидоры, а на кустах зреет малина, писала некоторое время назад и газета Sakala.
Хиллар Нассар, владелец лесопитомника Пяйдре, сказал газете, что теплая осень становится обычным явлением в Эстонии и, очевидно, является признаком глобального потепления.
Он напомнил, что раньше первые ночные заморозки обычно проходили по саду около 20 сентября, после чего убирали тыкву и огурцы, а более крупные заморозки приходили около 20 октября, но в этом году морозов еще не было.
Нассар отметил, что в последние годы осень стала очень длинной.