Пресс-конференция ⟩ Коронавирус в Эстонии: ситуация ухудшается, больницы начинают искать добровольных работников

Мари-Анне Хярма объяснила, что Эстония бьет рекорды, но сама по себе заболеваемость начала стабилизироваться. Треть всех носителей респираторных заболеваний оказывают коронапозитивными, поэтому она призвала работодателей отправлять работников с симптомами домой.

Танель Кийк добавил, что Эстония выбрала путь доверия к своим жителям, но если они не справятся, то придется пойти по пути других стран. Больницы Ида-Вирумаа уже переполнены, им на помощь отправляют группу из Южного штаба. Начинается вербовка добровольцев.

Кристи Раудсепп рассказала о вакцине - она не решит всех проблем, но поможет вернуться к нормальной жизни. Это нужно понимать и делать ставку прежде всего на то, чтобы не заболеть.