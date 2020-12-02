Ср, 2.12.2020
Жители Нарвы обеспокоены, так как им приходится часами ждать скорую помощь. Катри Райк
Катри Райк
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  • Коронавирус в Эстонии: ситуация ухудшается, больницы начинают искать добровольных работников

Пресс-конференция ⟩ Коронавирус в Эстонии: ситуация ухудшается, больницы начинают искать добровольных работников

Сегодня прошла пресс-конференция, на которой министр социальных дел Танель Кийк, заместитель генерального директора Департамента здоровья Мари-Анне Хярма и Генеральный директор Департамента лекарств Кристин Раудсепп рассказали о ситуации с распространением Covid-19 в Эстонии.

Мари-Анне Хярма объяснила, что Эстония бьет рекорды, но сама по себе заболеваемость начала стабилизироваться. Треть всех носителей респираторных заболеваний оказывают коронапозитивными, поэтому она призвала работодателей отправлять работников с симптомами домой. 

Танель Кийк добавил, что Эстония выбрала путь доверия к своим жителям, но если они не справятся, то придется пойти по пути других стран. Больницы Ида-Вирумаа уже переполнены, им на помощь отправляют группу из Южного штаба. Начинается вербовка добровольцев. 

Кристи Раудсепп рассказала о вакцине - она не решит всех проблем, но поможет вернуться к нормальной жизни. Это нужно понимать и делать ставку прежде всего на то, чтобы не заболеть. 

Rus.Postimees будет вести прямую трансляцию.

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