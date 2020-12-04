Пт, 4.12.2020
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Яак Ааб
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  • Главный эпидемиолог Швеции не поддержал рекомендацию ВОЗ об обязательном ношении масок
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Главный эпидемиолог Швеции не поддержал рекомендацию ВОЗ об обязательном ношении масок

Маски

ФОТО: Getty Images

По словам главного эпидемиолога Швеции Андерса Тегнелла, эффективность использования масок в условиях эпидемии недостаточно доказана и важнее соблюдать дистанцию, пишет Rus.ERR.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выпустила обновленное руководство по использованию медицинских масок во время распространения коронавируса, в котором говорится, что людям следует носить маски и вне помещений, если невозможно соблюдать дистанцию как минимум метр.

В Шведском агентстве здравоохранения не считают необходимым следовать рекомендации ВОЗ. "Маски могут потребоваться в некоторых ситуациях. В Швеции таких ситуаций пока нет", – заявил главный эпидемиолог страны Андерс Тегнелл в интервью Reuters, а также назвал доводы ВОЗ о необходимости носить маски слабыми. "Все исследования показывают, что важнее соблюдать дистанцию, чем носить маски", – добавил он.

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