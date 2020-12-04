Главный эпидемиолог Швеции не поддержал рекомендацию ВОЗ об обязательном ношении масок

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выпустила обновленное руководство по использованию медицинских масок во время распространения коронавируса, в котором говорится, что людям следует носить маски и вне помещений, если невозможно соблюдать дистанцию как минимум метр.

В Шведском агентстве здравоохранения не считают необходимым следовать рекомендации ВОЗ. "Маски могут потребоваться в некоторых ситуациях. В Швеции таких ситуаций пока нет", – заявил главный эпидемиолог страны Андерс Тегнелл в интервью Reuters, а также назвал доводы ВОЗ о необходимости носить маски слабыми. "Все исследования показывают, что важнее соблюдать дистанцию, чем носить маски", – добавил он.