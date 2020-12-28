Ратушная площадь превратится в сказочный лес

«Ратушная площадь после окончания работы рождественского рынка не будет пустовать. Наоборот, к вечеру среды на площади появится волшебный лес со святящимися елками, лесными животными и шарами. Волшебный лес поможет создать праздничное настроение и даст возможность прикоснуться к рождественской магии до 10 января. Пожалуйста, при посещении леса соблюдайте дистанцию», - сказала старейшина района Кесклинн Моника Хауканымм.

Сегодня с Ратушной площади будут убраны киоски рождественского рынка, а завтра начнется установка леса. К вечеру 30 декабря на площади появятся светящиеся животные и снежные шары.

До 10 января на Ратушной площади можно будет также по-прежнему прокатиться на карусели и пообщаться с голограммой Деда Мороза. Рождественская ель, как и в прошлые годы, останется на площади до февраля.