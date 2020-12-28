Пн, 28.12.2020
Каждая неделя промедления вызывает примерно в два раза большую волну и продлевает локдаун примерно на месяц. Таави Тийльманн
Таави Тийльманн
1 мин для прочтения

Ратушная площадь превратится в сказочный лес

Таллиннская ратушная площадь, 2019.

ФОТО: Mats Õun

Вместо рождественского рынка, который вчера завершил свою работу, на Ратушной площади в Таллинне появится сказочный лес.

«Ратушная площадь после окончания работы рождественского рынка не будет пустовать. Наоборот, к вечеру среды на площади появится волшебный лес со святящимися елками, лесными животными и шарами. Волшебный лес поможет создать праздничное настроение и даст возможность прикоснуться к рождественской магии до 10 января. Пожалуйста, при посещении леса соблюдайте дистанцию», - сказала старейшина района Кесклинн Моника Хауканымм.

Сегодня с Ратушной площади будут убраны киоски рождественского рынка, а завтра начнется установка леса. К вечеру 30 декабря на площади появятся светящиеся животные и снежные шары. 

До 10 января на Ратушной площади можно будет также по-прежнему прокатиться на карусели и пообщаться с голограммой Деда Мороза. Рождественская ель, как и в прошлые годы, останется на площади до февраля. 

Читайте нас в Telegram! Чтобы найти наш канал, в строке поиска введите ruspostimees или просто перейдите по ссылке!

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back