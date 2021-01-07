Яак Мадисон: происходящее в США отражает огромный раскол в обществе

«Конечно, акции протеста, которые перерастают в агрессию, не оправданны. Однако нужно признать, что происходящее сейчас в США отражает намного более глубокую проблему, которой является огромный раскол в обществе, который характерен для принятия стороны на выборах со стороны медиакорпораций и необъективное отношение к двум лагерям», - отметил Мадисон в публикации в социальных сетях.

«То обстоятельство, что избирательная система Соединенных штатов и особенно последние выборы не были до конца честными и были выявлены манипуляции, только подхлестывает недовольство и разочарование в обществе», - отметил он.