Чт, 7.01.2021
Вольница очень быстро вскружила головы молодняку, не упустившему возможности оттянуться по полной. Игорь Калакаускас
Игорь Калакаускас
1 мин для прочтения

Яак Мадисон: происходящее в США отражает огромный раскол в обществе

Яак Мадисон.

ФОТО: Elmo Riig / Sakala

Европарламентарий Яак Мадисон считает, что происходящее сейчас в США отражает огромный раскол в общество, что характеризует попытки медиакорпораций принять одну из стороны на выборах, пишет Postimees.

«Конечно, акции протеста, которые перерастают в агрессию, не оправданны. Однако нужно признать, что происходящее сейчас в США отражает намного более глубокую проблему, которой является огромный раскол в обществе, который характерен для принятия стороны на выборах со стороны медиакорпораций и необъективное отношение к двум лагерям», - отметил Мадисон в публикации в социальных сетях.

«То обстоятельство, что избирательная система Соединенных штатов и особенно последние выборы не были до конца честными и были выявлены манипуляции, только подхлестывает недовольство и разочарование в обществе», - отметил он.

«Одним из результатов этого и стали эскалирующиеся беспорядки, корни которых, к сожалению, кроются и необъективности СМИ и идиологическом принятии стороны», - сказал Мадисон.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back