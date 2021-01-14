Чт, 14.01.2021
Как премьер-министр я не принимал никаких злонамеренных или заведомо неправильных решений. Юри Ратас
Юри Ратас
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  • В Ласнамяэ автомобиль сбил пожилую женщину
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В Ласнамяэ автомобиль сбил пожилую женщину

Скорая помощь.

ФОТО: Mailiis Ollino

Департамент полиции и погранохраны сообщил о ДТП в Ласнамяэ, которое произошло в 11:30. В результате происшедшего пострадала пожилая женщина.

На улице Валге, у автобусной остановки Ууслинна пожилая женщина получила удар боковым зеркалом автомобиля Mercedes SL 55 AMG и упала. Скорая помощь доставила пострадавшую в больницу. Обстоятельства ДТП выясняются. 

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