В Ласнамяэ автомобиль сбил пожилую женщину
Департамент полиции и погранохраны сообщил о ДТП в Ласнамяэ, которое произошло в 11:30. В результате происшедшего пострадала пожилая женщина.
Департамент полиции и погранохраны сообщил о ДТП в Ласнамяэ, которое произошло в 11:30. В результате происшедшего пострадала пожилая женщина.
На улице Валге, у автобусной остановки Ууслинна пожилая женщина получила удар боковым зеркалом автомобиля Mercedes SL 55 AMG и упала. Скорая помощь доставила пострадавшую в больницу. Обстоятельства ДТП выясняются.