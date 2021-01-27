Ср, 27.01.2021
Это вызвало настолько значительный раскол в обществе, что у нас больше не было четкого желания продолжать эту тему. Майлис Репс
Майлис Репс
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  • Эстония
  • Двое журналистов Rus.Postimees номинированы на премию Союза медиапредприятий Эстонии
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Двое журналистов Rus.Postimees номинированы на премию Союза медиапредприятий Эстонии

Елизавета Калугина и Екатерина Павлова ФОТО: Коллаж Rus.Postimees

Жюри Союза медиапредприятий Эстонии выбрало лучшие журналистские публикации на русском языке за 2020 год.

Номинантами на звание лучшей публикации на русском языке являются сюжет Артура Тоомана в передаче "Инсайт" о долгах осужденного за налоговое мошенничество Олега Белокрылова, опубликованная на Rus.Postimees серия статей Екатерины Павловой ("Бывший сотрудник BLRT рассказал о нарушениях на предприятии"; "Живущие по соседству с BLRT годами не могут открыть окна" и "Чиновники проведут дополнительные исследования загрязнения воздуха в районе BLRT") и опубликованная в "МК-Эстонии" статья Оксаны Авдеевой "Мертвые души", в котором рассказывается о проблемах с бесплатными курсами эстонского языка.

Номинантами на лучшее мнение на русском языке стали Елизавета Калугина (Rus.Postimees, „Black lives matter: а давайте поищем соринку в своем глазу?“), Дмитрий Фефилов (Деловые ведомости, „EKRE, где логика!?“) и Эрик Гамзеев (Северное Побережье, „Сланец и сельское хозяйство“).

Союз медиапредприятий добавил, что в категории лучшей публикации на русском языке было сложно сравнивать разные жанры. Хотя в число номинантов не попало ни одного репортажа, жюри отметило те русскоязычные редакции, которые нашли возможность сделать репортажи из Нагорного Карабаха (русский Delfi и ERR) и из Минска (Rus.Postimees).

В категории лучшее мнение на русском языке было представлено 15 текстов, а в категории лучшая публикация на русском языке - 16. 

Победители будут объявлены 5 марта.

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