Двое журналистов Rus.Postimees номинированы на премию Союза медиапредприятий Эстонии

Номинантами на лучшее мнение на русском языке стали Елизавета Калугина (Rus.Postimees, „Black lives matter: а давайте поищем соринку в своем глазу?“ ), Дмитрий Фефилов (Деловые ведомости, „EKRE, где логика!?“) и Эрик Гамзеев (Северное Побережье, „Сланец и сельское хозяйство“).

Союз медиапредприятий добавил, что в категории лучшей публикации на русском языке было сложно сравнивать разные жанры. Хотя в число номинантов не попало ни одного репортажа, жюри отметило те русскоязычные редакции, которые нашли возможность сделать репортажи из Нагорного Карабаха (русский Delfi и ERR) и из Минска (Rus.Postimees).