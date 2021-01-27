Двое журналистов Rus.Postimees номинированы на премию Союза медиапредприятий Эстонии
Жюри Союза медиапредприятий Эстонии выбрало лучшие журналистские публикации на русском языке за 2020 год.
Жюри Союза медиапредприятий Эстонии выбрало лучшие журналистские публикации на русском языке за 2020 год.
Номинантами на звание лучшей публикации на русском языке являются сюжет Артура Тоомана в передаче "Инсайт" о долгах осужденного за налоговое мошенничество Олега Белокрылова, опубликованная на Rus.Postimees серия статей Екатерины Павловой ("Бывший сотрудник BLRT рассказал о нарушениях на предприятии"; "Живущие по соседству с BLRT годами не могут открыть окна" и "Чиновники проведут дополнительные исследования загрязнения воздуха в районе BLRT") и опубликованная в "МК-Эстонии" статья Оксаны Авдеевой "Мертвые души", в котором рассказывается о проблемах с бесплатными курсами эстонского языка.
Номинантами на лучшее мнение на русском языке стали Елизавета Калугина (Rus.Postimees, „Black lives matter: а давайте поищем соринку в своем глазу?“), Дмитрий Фефилов (Деловые ведомости, „EKRE, где логика!?“) и Эрик Гамзеев (Северное Побережье, „Сланец и сельское хозяйство“).
Союз медиапредприятий добавил, что в категории лучшей публикации на русском языке было сложно сравнивать разные жанры. Хотя в число номинантов не попало ни одного репортажа, жюри отметило те русскоязычные редакции, которые нашли возможность сделать репортажи из Нагорного Карабаха (русский Delfi и ERR) и из Минска (Rus.Postimees).
В категории лучшее мнение на русском языке было представлено 15 текстов, а в категории лучшая публикация на русском языке - 16.
Победители будут объявлены 5 марта.