Катри Райк: «По моим данным, в Нарве на вакцинацию согласен лишь каждый четвертый медик»
В понедельник, 1 февраля, в 20.25 на канале ETV+ начнется новый выпуск ток-шоу «Своя правда», который на этот раз посвящен теме вакцинации.
В понедельник, 1 февраля, в 20.25 на канале ETV+ начнется новый выпуск ток-шоу «Своя правда», который на этот раз посвящен теме вакцинации.
Мэр Нарвы — крупного и одного из самых зараженных самоуправлений Эстонии — Катри Райк призналась, что до пандемии и сама относилась к вакцинации достаточно прохладно, как и многие, думая, что болезнь обойдет стороной.
«Но теперь так думать нельзя, - считает Райк. - По моим данным, в Нарве на вакцинацию согласен лишь каждый четвертый медицинский работника, а это значит, что они не смогут ничего объяснить и своим пациентам. С этим нужно что-то делать».
Что? На этот и другие вопросы попытались ответить герои и эксперты ток-шоу «Своя правда», который выйдет в эфир канала ETV+ в понедельник, 1 февраля, в 20.25. Ведущие: Елена Соломина и Олеся Лагашина.