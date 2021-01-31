Катри Райк: «По моим данным, в Нарве на вакцинацию согласен лишь каждый четвертый медик»

Мэр Нарвы — крупного и одного из самых зараженных самоуправлений Эстонии — Катри Райк призналась, что до пандемии и сама относилась к вакцинации достаточно прохладно, как и многие, думая, что болезнь обойдет стороной.

«Но теперь так думать нельзя, - считает Райк. - По моим данным, в Нарве на вакцинацию согласен лишь каждый четвертый медицинский работника, а это значит, что они не смогут ничего объяснить и своим пациентам. С этим нужно что-то делать».