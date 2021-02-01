Галерея ⟩ Пункт тестирования на коронавирус на Певческом поле обвалился под снегом

Координатор общественного тестирования Synlab Eesti Тынис Аллик сказал Postimees, что палатка обвалилась сегодня утром, по предварительным данным, причиной стал толстый слой снега. Травм никто не получил: «В момент обрушения, к счастью, в палатке не было ни одного пациента».

На происшествие отреагировал партнер Synlab, — фирма Funrent — который начал уборку снега и в течение сегодняшнего дня снова установит палатку.

«Сейчас на месте двое работников по тестированию, которые направляют пациентов в другие пункты забора пробы в Таллинне. Большая часть людей в экстренном порядке направляется в пункт на Пунане у Medicum. В этот пункт добавлены работники», - объяснил Аллик.

После случившегося колл-центр начал обзвон пациентов, которые должны были сдать анализ сегодня на Певческом поле: «Им предлагают время у Saku Suurhall, на улице Пунане и у Мустамяэского центра здоровья».