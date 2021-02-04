Российские журналисты, юристы, политологи о суде над Навальным: «Это приговор Путину»

Депутат Псковского областного собрания Лев Шлосберг на своей странице в Facebook пишет, что «эти люди скажут потом - мы выполняли приказ, мы не принимали решения, мы лично не хотели сделать ничего плохого. Мы были вынуждены. Нас заставили. Мы не все знали. Мы только винтики. Будут искать смягчающие для себя обстоятельства. Не мы такие - жизнь такая. Вот нет. Жизнь такая именно потому, что вы такие. Не надо менять причину и следствие».

Журналист и филолог, публицист, бывший дипломат, главный редактор сайта Carnegie.ru Московского центра Карнеги Александр Баунов подмечает, что «с учетом домашнего ареста по этому делу в давнем прошлом, сидеть остается два года восемь месяцев. Значит Навальный выходит как раз к президентским выборам 2024. Может быть это знак, что Путин собирается передать власть и уйти раньше. Хотя новая статья для продления срока всегда найдется я за первую версию. Хотя неизвестно, что больше осложнит трансфер власти, Навальный в тюрьме, или на свободе. Неважно, это будет трансфер кому-то другому или от себя себе».

Журналист и правозащитник Роман Попков на своей странице в Facebook предупреждает: «Вот не надо сейчас говорить: "Пока Путин у власти, Навальный будет сидеть". Это Путину хочется, чтобы так было. Если русские люди не будут по-настоящему бороться, если цивилизованный мир не будет по-настоящему бороться - да, Навальный будет сидеть. Если все будут бездействовать, Путин в ближайшие годы завершит строительство классической, а-ля "30-е годы", диктатуры. Без всяких "гибридных" штучек, без всяких уютных клубов для вольнодумцев».

Российский издатель, журналист, радиоведущий, колумнист и политический обозреватель Сергей Пархоменко напоминает, что «очень важно понимать сейчас. Этот срок - два года и восемь месяцев - ничего не означает. Вообще ничего. Навальный не будет сидеть два года и восемь месяцев и не выйдет на свободу в октябре 2023 года. Это нелепость - относиться к сегодняшнему беззаконному вердикту как к какому-то постулату закона, который должен быть исполнен и может быть основой для какого-то законного порядка. Он проведет в заключении или гораздо больше, или гораздо меньше. И никакой суд не будет определять, когда ему оказаться на свободе. Его решение вернуться в Россию было политическим поступком. Его арест и вынесение решения о превращении условного срока в реальный были политическими решениями. И его освобождение тоже будет политическим событием. Это третье политическое событие произойдет раньше или позже, в зависимости не от того, что будет происходить в колонии или в тюрьме, где будет находиться Навальный, а от того, как будут разворачиваться события снаружи, здесь, с нами. Нам нужно будет искать свое место в этих событиях, искать свою сторону и свою роль. Это длинная игра, это партия не в один ход, но уклониться от участия в ней нельзя. Все равно - мы все участники, и мы несем ответственность за то, когда он выйдет, и доживет ли он до этого дня».