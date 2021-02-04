Российские журналисты, юристы, политологи о суде над Навальным: «Это приговор Путину»

В центр Москвы согнали более 8000 росгвардейцев, которые хватали всех подряд, включая случайных прохожих. Соцсети переполнены свидетельствами произвола и полицейского насилия, с которым многие столкнулись впервые.
Обращает на себя внимание то вопиющее нарушение законов, которое стало очевидным за последнюю неделю протестов. Сотрудники полиции, ОМОН и Росгвардии в отношении участников мирных акций пренебрегли положениями Конституции России, УПК РФ и Закона о полиции. И за всем этим стоит «просто чиновничек, которого случайным образом поставили на президентский пост», как назвал его в своей речи в суде Навальный.
«Радио Свобода» собрала наиболее спокойные, взвешенные и «печатные» комментарии политиков, общественных деятелей, деятелей культуры, блогеров.
«За вчерашний вечер задержано почти 1500 человек. Масса избитых, сломанные руки-ноги. Отказ в медицинской помощи избитым. Кадры видео, на которых омоновец, просто проходя мимо, вдруг разворачивается и бьет прохожего с камерой бронированным кулаком в висок, и тот падает как подрубленный. Что им всем предъявят в качестве обвинения? Выход на улицу в неурочное время? Вопрос не про этого омоновца, ему разве что пальчиком погрозят. И кто будет предъявлять? Вот ему не стыдно будет?» - пишет в Facebook журналист, главный редактор портала «Чердак», главный редактор журнала «Наука в фокусе», зав.отделом науки и технологий журнала «Итоги», главред портала «Вокруг света», радиоведущий «Эхо Москвы».
«Мы точно проснулись в другой стране. Сегодня это не штамп, потому что в буквальном, прямом значении. Ну те, кто вообще спал, конечно. По несколько раз в день Тима мне сообщал: Маша выходила из метро, ее забрали, к Васе утром приходили домой (у Васи был штраф летом 19-го), Петю на 15 суток посадили, Катю везут в автозаке, о, еще одного однокурсника тоже на 15 суток. Сам пока не попал. Повезло. Вчера я ужинала у друзей, их сын 18-ти лет вышел встретиться с другом, еще пошутил "На Манежку не идем". Через полчаса сообщил, что в автозаке, с тех пор в ОВД. Только что знакомая написала, что точно так же, просто на улице на скамейке схватили брата. Вообще-то это террор. Не в учебниках истории, не в репортажах из Азии, а здесь и сейчас. В нашей биографии. У меня во всех чатах, где раньше обсуждались лютики-цветочки, Тиндер, зож и работа, пишут "что это? почему страшно выйти из дома? За что они бьют всех? Ясно же, что судили его не за это!". Это общий опыт, который теперь неотменим. Хуже всего, что надеяться не на что. Как бы ни повернулось дальше, будет только хуже», - пишет в Facebook журналист, доцент кафедры политических и общественных коммуникаций Института общественных наук РАНХиГС Ксения Лученко.
«Лева вчера вечером расплакался - в книге, которую он читал, убили собаку. Я очень хочу быть Левой и плакать из-за собаки. Интересно, как в психологии описывается ощущение, что ты живешь в реальности, где доказано, что государственные структуры убивают людей химическим оружием, где нет суда, где голосование по важнейшим вопросам может идти неограниченное время на пеньках и заборах, где главные люди страны и их представители врут тебе в лицо с надменной улыбкой и им за это вообще ничего, где людей избивают на улице, вытаскивают из машин, держат без связи, воды, туалета, адвоката, вообще ничего в автозаках и кпз. Где утро начинается с того, что ты открываешь списки задержанных, и как на войне уже - ищешь среди тысячи фамилий знакомые. Я не знаю, как это называется в психологии, но главное чувство, которое я испытываю - чудовищное унижение. Очень сложно жить, когда ты видишь столько несправедливости и совсем-совсем не видишь никакой справедливости. Это просто очень сложно и - честно - я не знаю, как с этим справиться. Я хочу читать книжку и плакать об умершей собаке и вообще ничего этого не знать», - пишет журналист, редактор, менеджер международных проектов компании «Яндекс» Илья Красильщик.