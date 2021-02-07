Вс, 7.02.2021
Идти на митинги нужно россиянам и организовывать их нужно в России. Игорь Калакаускас
Игорь Калакаускас
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • От Нарвы до Сааремаа: добровольцы бросились на помощь дому призрения
3 мин для прочтения

От Нарвы до Сааремаа: добровольцы бросились на помощь дому призрения

Тене Метсма. ФОТО: Erakogu

После первого призыва четыре члена организации Naiskodukaitse выразили готовность заменить зараженных коронавирусом сотрудников центра по уходу Коэру. Когда дом призрения объявил, что труд помощников будет оплачиваться, от людей со всей Эстонии пришло более сотни заявлений.

Член организации Naiskodukaitse из Ярва-Яани Тене Матсма была первым добровольцем, которая в среду приступила к работе. Поскольку для работы с жильцами дома призрения нужно медобразование или надо быть специалистом по уходу, Тене стала помогать на кухне. Она оказывала помощь и в четверг, пишет Järva Teataja.

«Naiskodukaitse уже ранее составила регистр людей, у которых есть время и желание при необходимости поехать на помощь куда угодно по всей Эстонии. Мы также прошли обучение по использованию средств индивидуальной защиты. Насколько мне известно, в списке числится более 50 человек, и каждую неделю кто-то из них отправляется помочь в какой-нибудь дом призрения. Поэтому призыв о помощи из Коэре не стал для меня неожиданностью», - рассказала Тене Метсма.

«Когда я приехала сюда, я не знала, что меня ждет. Я за свою жизнь ни разу не была в доме призрения. На месте у меня расспросили о выучке и опыте. Поскольку для работы с постояльцами дома призрения предпочтительны люди с профессиональной подготовкой или опытом, мне предложили подсобную работу на кухне. Работа посильная и, хотя не на так называемой передовой, и в тылу нужна помощь», - отметила Метсма.

По ее словам, ярвамааские участницы Naiskodukaitse распространили призыв о помощи дома призрения Коэре также внутри организации и в список добровольцев добавились Анника Мюрк из Коэру, а также еще две женщины из Ида-Вирумаа и Ляэне-Вирумаа.

«Я не передвигаюсь по зданию вместе с жильцами, то есть не контактирую ни с постояльцами, ни с другим персоналом. Кухня работает отдельно, еду отправляют на лифте. На обед был мясной рулет, на вечер суп с фрикадельками и кисель — вкусная и домашняя еда. Все делается самостоятельно на месте, на прием пищи по 250 порций», - рассказала Метсма в четверг между нарезкой лука и мытьем посуды.

Проживающая в Коэру член Naiskodukaitse Анника Мюрк сказала, что у нее есть основная работа, поэтому посреди недели помогать она не может, но по выходным может прийти на помощь. С ней пока не связывались. На данный момент в подсобных рабочих нужды нет.

В Коэру в связи с большим количеством заражений растет обеспокоенность, но Анника Мюрк заверила, что вызвалась прийти на помощь без колебаний.

Первый день в Коэру помогает Катрин Ханнов из Йыхви, которая также есть в резервном списке Naiskodukaitse: «Ознакомиться со всем смогла вчера вечером. Я буду помогать до вторника. Моя задача — помогать специалистам по уходу, делать все, что делают и они: менять подгузники, переворачивать и поднимать людей».

«В Naiskodukaitse поступило несколько просьб прийти на помощь в тот или иной дом призрения. У меня сейчас есть свободное время и я поехала. Стиль жизни члена Naiskodukaitse — при необходимости в кризисных ситуациях приходить на помощь, не имеет значения, вблизи своего дома или в другом уезде», - сказала Ханнов.

Директор центра по уходу Коэру Терье Тедер сказала, что после обещания оплаты труда за несколько дней пришло более сотни предложений о помощи: «Большинство могут прийти на помощь на один-два дня. Хотя мы предпочли бы более долгосрочную помощь, у нас нет выбора, и мы ежедневно подгоняем графики».

«Предложения о помощи поступили от Сааремаа до Ида-Вирумаа, также много из Таллинна. Кроме того, были заявки от высших школ здравоохранения. В первую очередь нам нужны специалисты по уходу и люди, которых сможем привлекать к работе с подопечными. В качестве замены к нам сегодня пришли два специалиста по уходу и терапевт, а также разнорабочие», - перечислила Тедер.

Директор дома призрения благодарна всем, кто сообщил о своем желании помочь и также уже приходил на помощь. «Я еще не успела со всеми связаться, но, безусловно, сделаем это. Сто человек одновременно в один день нам не понадобятся. Мы разберем заявки и в соответствии с квалификацией людей с ними свяжемся», - попросила Тедер всех желающих помочь сохранять терпение.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back