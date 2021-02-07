От Нарвы до Сааремаа: добровольцы бросились на помощь дому призрения

Член организации Naiskodukaitse из Ярва-Яани Тене Матсма была первым добровольцем, которая в среду приступила к работе. Поскольку для работы с жильцами дома призрения нужно медобразование или надо быть специалистом по уходу, Тене стала помогать на кухне. Она оказывала помощь и в четверг, пишет Järva Teataja.

«Naiskodukaitse уже ранее составила регистр людей, у которых есть время и желание при необходимости поехать на помощь куда угодно по всей Эстонии. Мы также прошли обучение по использованию средств индивидуальной защиты. Насколько мне известно, в списке числится более 50 человек, и каждую неделю кто-то из них отправляется помочь в какой-нибудь дом призрения. Поэтому призыв о помощи из Коэре не стал для меня неожиданностью», - рассказала Тене Метсма.

«Когда я приехала сюда, я не знала, что меня ждет. Я за свою жизнь ни разу не была в доме призрения. На месте у меня расспросили о выучке и опыте. Поскольку для работы с постояльцами дома призрения предпочтительны люди с профессиональной подготовкой или опытом, мне предложили подсобную работу на кухне. Работа посильная и, хотя не на так называемой передовой, и в тылу нужна помощь», - отметила Метсма.

По ее словам, ярвамааские участницы Naiskodukaitse распространили призыв о помощи дома призрения Коэре также внутри организации и в список добровольцев добавились Анника Мюрк из Коэру, а также еще две женщины из Ида-Вирумаа и Ляэне-Вирумаа.

«Я не передвигаюсь по зданию вместе с жильцами, то есть не контактирую ни с постояльцами, ни с другим персоналом. Кухня работает отдельно, еду отправляют на лифте. На обед был мясной рулет, на вечер суп с фрикадельками и кисель — вкусная и домашняя еда. Все делается самостоятельно на месте, на прием пищи по 250 порций», - рассказала Метсма в четверг между нарезкой лука и мытьем посуды.

Проживающая в Коэру член Naiskodukaitse Анника Мюрк сказала, что у нее есть основная работа, поэтому посреди недели помогать она не может, но по выходным может прийти на помощь. С ней пока не связывались. На данный момент в подсобных рабочих нужды нет.

В Коэру в связи с большим количеством заражений растет обеспокоенность, но Анника Мюрк заверила, что вызвалась прийти на помощь без колебаний.

Первый день в Коэру помогает Катрин Ханнов из Йыхви, которая также есть в резервном списке Naiskodukaitse: «Ознакомиться со всем смогла вчера вечером. Я буду помогать до вторника. Моя задача — помогать специалистам по уходу, делать все, что делают и они: менять подгузники, переворачивать и поднимать людей».

«В Naiskodukaitse поступило несколько просьб прийти на помощь в тот или иной дом призрения. У меня сейчас есть свободное время и я поехала. Стиль жизни члена Naiskodukaitse — при необходимости в кризисных ситуациях приходить на помощь, не имеет значения, вблизи своего дома или в другом уезде», - сказала Ханнов.

Директор центра по уходу Коэру Терье Тедер сказала, что после обещания оплаты труда за несколько дней пришло более сотни предложений о помощи: «Большинство могут прийти на помощь на один-два дня. Хотя мы предпочли бы более долгосрочную помощь, у нас нет выбора, и мы ежедневно подгоняем графики».

«Предложения о помощи поступили от Сааремаа до Ида-Вирумаа, также много из Таллинна. Кроме того, были заявки от высших школ здравоохранения. В первую очередь нам нужны специалисты по уходу и люди, которых сможем привлекать к работе с подопечными. В качестве замены к нам сегодня пришли два специалиста по уходу и терапевт, а также разнорабочие», - перечислила Тедер.