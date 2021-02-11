Лукашенко ответил на обвинения в фальсификации выборов: "Пусть не 80%, но все равно мы победители"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал тему фальсификаций на президентских выборах 2020 года.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал тему фальсификаций на президентских выборах 2020 года.
"После этих выборов говорят: вот нарисовали что-то президенту действующему. Ну, знаете, вот откровенно - у наших губернаторов есть привычка показать, у кого лучше. И кто полпроцента, процент, мог два дописать. Но слушайте, ну, нельзя нарисовать 80%", - заявил Лукашенко на Всебелорусском народном собрании в четверг.
Он отметил, что "ну, хорошо, если кому-то не нравится 80%, пусть будет 76%".
"Пусть даже будет 68%, как в среднем сейчас по анкетам... Пускай. Но все равно мы победители, за нами подавляющее большинство народа. И нам не надо этого бояться", - подчеркнул президент.
Ранее он утверждал, что большинство белорусов голосуют за него и лишь примерно 500 тысяч белорусов не хотят видеть его на президентском посту.
"Мы знали, что есть люди, их было немало - полмиллиона. Они и раньше (примерно столько) не голосовали за действующего президента. Точно так произошло и в последние выборы. Но надо же понимать, что около шести миллионов человек проголосовали за действующую власть, за действующего президента", - заявил Лукашенко на совещании 28 января.
ВНС проходит на фоне продолжающихся в Белоруссии уже более полгода массовых акций протеста против итогов выборов президента, состоявшихся 9 августа 2020 года. Победителем был объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Оппозиция считает результаты выборов сфальсифицированными. Ряд лидеров оппозиции были арестованы, других вынудили покинуть страну. Протестующие требуют отставки Лукашенко, освобождения политзаключенных и проведения новых выборов. Белорусские силовики жестоко подавляют акции протеста, в связи с чем акции сменили формат, переместились во дворы и проходят в разных районах Минска.
ЕС и США не признают Лукашенко легитимным президентом Белоруссии. Евросоюз ввел санкции в отношении Белоруссии.