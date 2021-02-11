Лукашенко ответил на обвинения в фальсификации выборов: "Пусть не 80%, но все равно мы победители"

"После этих выборов говорят: вот нарисовали что-то президенту действующему. Ну, знаете, вот откровенно - у наших губернаторов есть привычка показать, у кого лучше. И кто полпроцента, процент, мог два дописать. Но слушайте, ну, нельзя нарисовать 80%", - заявил Лукашенко на Всебелорусском народном собрании в четверг.

Он отметил, что "ну, хорошо, если кому-то не нравится 80%, пусть будет 76%".

"Пусть даже будет 68%, как в среднем сейчас по анкетам... Пускай. Но все равно мы победители, за нами подавляющее большинство народа. И нам не надо этого бояться", - подчеркнул президент.

Ранее он утверждал, что большинство белорусов голосуют за него и лишь примерно 500 тысяч белорусов не хотят видеть его на президентском посту.

"Мы знали, что есть люди, их было немало - полмиллиона. Они и раньше (примерно столько) не голосовали за действующего президента. Точно так произошло и в последние выборы. Но надо же понимать, что около шести миллионов человек проголосовали за действующую власть, за действующего президента", - заявил Лукашенко на совещании 28 января.

ВНС проходит на фоне продолжающихся в Белоруссии уже более полгода массовых акций протеста против итогов выборов президента, состоявшихся 9 августа 2020 года. Победителем был объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Оппозиция считает результаты выборов сфальсифицированными. Ряд лидеров оппозиции были арестованы, других вынудили покинуть страну. Протестующие требуют отставки Лукашенко, освобождения политзаключенных и проведения новых выборов. Белорусские силовики жестоко подавляют акции протеста, в связи с чем акции сменили формат, переместились во дворы и проходят в разных районах Минска.