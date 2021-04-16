Видео: компания Mercedes-Benz представила электрический седан EQS

В основу Mercedes-Benz EQS лег одноименный концепт-кар , который был представлен в 2019 году на Франкфуртском автосалоне. Отличительной чертой серийной версии электрокара стал коэффициент лобового сопротивления 0,2. Длина EQS составляет 5265 мм, и по этому показателю электрокар сопоставим с новым S-Class с удлиненной колесной базой. Как и S-Class, электрокар получил шасси с функцией поворота задних колес, которая обеспечивает повышенную устойчивость на большой скорости и увеличивает маневренность на малой.

Mercedes-Benz EQS в базовой модификации приводится в движение единственным электромотором мощностью 331 лошадиная сила, который разгоняет автомобиль с 0 до 100 километров в час за 6,2 секунды. Также EQS получит версию с двумя моторами мощностью 524 лошадиные силы, которая сможет разогнаться до "сотни" за 4,3 секунды. Емкость стандартной 400-вольтовой батареи EQS составляет почти 108 кВт*ч, а запас хода может достигать 770 километров. Позднее компания начнет продавать седан с батареей емкостью 90 кВт*ч и в версии AMG с электромоторами суммарной мощностью 725 лошадиных сил, пишет РБК .

В салоне седана установлена мультимедийная система MBUX Hyperscreen, центральной частью которого является дисплей, занимающий практически всю переднюю панель. Экран объединяет в себе цифровую приборную панель диагональю 12,3 дюйма, 17-дюймовый основной дисплей и 12,3-дюймовый экран, предназначенный для переднего пассажира. Экраны для задних пассажиров закреплены на спинках передних сидений. Оснащение автомобиля может включать почти 350 различных датчиков, включая датчики для автоматического выдвигания ручек при приближении владельца и автоматического открывания и закрывания дверей. Список оснащения также включает опциональную систему Drive Pilot, которая может брать на себя управление на отдельных участках дорог при скорости до 60 километров в час.

Ранее в компании сообщили , что автомобиль получил инновационную климатическую установку, которая сделает воздух в салоне "таким же чистым, как в операционной". Для этого в системе очистки воздуха EQS используют высокоэффективные фильтры HEPA, которые защитят водителя и пассажиров от проникновения в салон мельчайших частиц и бактерий.