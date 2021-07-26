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  • Водитель электросамоката на перекрестке угодил в прицеп пикапа
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Видео ⟩ Водитель электросамоката на перекрестке угодил в прицеп пикапа

ФОТО: Скриншот с видео

Центр надзора за дорожным движением напоминает на своей странице в Facebook, что при пересечении проезжей части на велосипеде или самокате действует ряд правил.

А именно:

  • Проезжую часть следует пересекать со скоростью пешехода.
  • Если видимость ограничена, следует снизить скорость, чтобы водитель смог остановиться в зоне прямой видимости автомобиля или перед возможным препятствием на дороге.
  • Соблюдая все правила, велика вероятность того, что вы сможете отреагировать и спасти ситуацию даже тогда, когда второй участник дорожного движения ошибся.
  • Если выясняется, что велосипедист/самокатчик перед пересечением проезжей части не снизил скорость, то в случае ДТП он может быть признан виновным, несмотря на то, что, например, при поворотах автомобилист должен уступить дорогу. Поскольку велосипедист/самокатчик не застрахован, могут добавиться также расходы восстановление моторно-транспортного средства.

В этом году в Эстонии пострадали уже 297 велосипедистов или водителей электросамокатов. В большинстве случаев причиной ДТП становилось то, что водители переоценивали свои навыки вождения или нарушали правила дорожного движения. Будьте внимательны и соблюдайте правила.

Полиция опубликовала видео ДТП на Рейди-теэ, когда на перекрестке в результате столкновения водитель электросамоката угодил в прицеп пикапа и проехал в нем еще несколько метров.

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