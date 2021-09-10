Почему Испания стала рекордсменом по вакцинации от COVID-19

"Нам завидуют за наши темпы вакцинации", - говорит Амос Гарсия Рохас, глава Испанского общества вакцинации, в интервью телеканалу RTVE. Испания, согласно сведениям ее Минздрава, по доле полностью привитых от коронавируса граждан находится на первом месте среди стран "большой двадцатки". По данным на 7 сентября, 72,5 % населения, или 34 миллиона человек, получили два укола вакцины. Для сравнения: в Германии полностью иммунизированы от коронавируса 61,6% (51,1 млн), в России, по данным на 6 сентября, - 26,7% (39 млн).

И в то время, как в Германии регулярно протестуют противники вакцинации, в Испании до сих пор такое трудно себе представить. Согласно опросу испанской социологической службы CIS, проведенному в мае текущего года, только 6% испанцев принципиально выступали против прививок. По мнению экспертов, решающее значение для принятия вакцинации имеют культурные и социальные причины. Многие молодые люди сделали себе прививку потому, что 55% испанцев в возрасте от 25 до 29 лет все еще живут со своими родителями. Они хотели защитить своих родственников от вируса.

Чувство общности вместо индивидуализма

"В Испании люди считают себя частью сообщества и убеждены, что есть вещи, которые нужно делать не только для себя, но и для окружающих", - сказал недавно эпидемиолог Мануэль Франко из Университета Алькала в Мадриде, выступая на испанском телеканале RTVE. Об этом также свидетельствует тот факт, что по донорству органов Испания уже в течение десятилетий находится на первом месте в Европе, в разы опережая другие страны.

Так, в Испании в прошлом году на один миллион жителей приходилось 38 доноров, а в Германии - только 11. Кроме того, испанцы с высоким доверием относятся к местной системе здравоохранения и к государственным кампаниям по вакцинации. В стране 97% детей привиты от полиомиелита, менингита и гепатита.

Этим доверием обусловлен успех вакцинации от коронавируса в стране, считает эпидемиолог Даниэль Лопес Акунья, профессор Андалузской школы публичного здравоохранения и бывший исполнительный директор ВОЗ по чрезвычайным ситуациям.

Тяжелый старт вакцинации

"Тот факт, что в Испании всем гражданам доступна публичная система здравоохранения напрямую без страховых компаний, тоже является важным аспектом", - продолжает Лопес Акунья. Начало кампании вакцинации в Испании было довольно вялым. С февраля по апрель прививались медицинские работники, за ними - полицейские, социальные работники, жители и персонал домов престарелых.

Тем не менее, по информации министерства здравоохранения Испании, только 7% населения были полностью вакцинированы в середине апреля. В Великобритании тогда этот показатель составлял 13%. В мае кампания набрала обороты, и доля полностью вакцинированного населения выросла до 20%. В середине июня она достигла 27%, в июле - 44%, а в сентябре - более 70%.

И сейчас, по данным портала Ourworldindata, Испания находится на седьмом месте в мире после Португалии, Мальты, Исландии, Объединенных Арабских Эмиратов, Катара и Сингапура.

Скорбь по умершим от коронавируса

Эпидемиолог Даниэль Лопес Акунья подозревает, что большая готовность пройти вакцинацию также связана со скорбью по умершим друзьям и членам семьи. "Все потеряли близких во время пандемии, - сказал он испанским СМИ. - Я потерял отца, которому было 94 года".

Испания входит в число стран с одним из самых высоких показателей смертности от COVID-19. Согласно исследованию консорциума C-Mor при Университете Овьедо, опубликованному в июле этого года, в 2020 году в стране был зарегистрирован повышенный уровень смертности по сравнению с 2015-2019 годами.

Доля умерших от COVID-19 в этой так называемой избыточной смертности составила 68% в Испании, 80% в США и 96% в Великобритании. Хотя уровень смертности в Испании резко упал благодаря вакцинации, как и количество выявленных случаев заражения, эксперты видят проблему в иммунизации еще не вакцинированного населения.