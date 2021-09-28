Заправки подняли цены на топливо до рекордного уровня
Во вторник заправочные станции подняли цену на 95-й бензин до уровня в 1,499 евро. Цена на дизельное топливо теперь составляет 1,299 евро, сообщил ERR.
Во вторник заправочные станции подняли цену на 95-й бензин до уровня в 1,499 евро. Цена на дизельное топливо теперь составляет 1,299 евро, сообщил ERR.
98 бензин подорожал на два цента и стоит теперь 1,549 евро. Еще вчера 95-й бензин стоил 1,479 евро, до этого уровня цены на топливо дотянулись впервые в июне этого года.