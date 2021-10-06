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В России впервые зафиксировано более 900 смертей от ковида за сутки

Фото иллюстративное. ФОТО: Shutterstock

В России зафиксирован новый максимальный суточный прирост смертности от коронавирусной инфекции за все время пандемии. 

За минувшие 24 часа в стране скончались 929 человек с диагнозом COVID-19, следует из официальных данных оперативного штаба, обнародованных в среду, 6 октября. Предыдущий пик - 895 летальных случаев - был зарегистрирован днем ранее, пишет DW.

Больше всего умерших в Москве (71), Санкт-Петербурге (55) и в Свердловской области (46).

Быстрый рост смертности от COVID-19 начался в России в конце сентября. За время пандемии в стране скончались от ковида в общей сложности 212 625 человек.

Заметно возросла и суточная заражаемость: в РФ пятый день подряд фиксируют более 25 тысяч новых случаев инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2. За минувшие 24 часа этот показатель составил 25 133 случая, днем ранее - 25 110.

Наибольшее число заболевших зарегистрировано в Москве (3589), Санкт-Петербурге (2187) и в Московской области (1410). Общее число заболевших ковидом в стране с начала пандемии достигло 7 662 560 человек.

Голикова: заболевших ковидом в РФ втрое больше, чем прошлой осенью

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова накануне сообщила, что число зараженных коронавирусом россиян сейчас в три раза выше, чем в этот же период годом ранее.

"Рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией с начала сентября 2021 года составил почти 31 процент, средненедельный показатель за пять недель составил 96,9 случая на 100 тысяч населения. Это в 3,1 раза больше, чем в аналогичном периоде прошлого года", - приводит слова Голиковой "Интерфакс".

Россия близка к рубежу в 30 тысяч заражений в сутки. Рост заболеваемости отмечается в 67 регионах страны, сказала вице-премьер.

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