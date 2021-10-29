Фото ⟩ В Нымме выставлен на продажу дом мечты!

В районе Нымме продается отличный двухэтажный дом общей площадью 195,3 м2. За дом планируют получить 799 000 евро.

ФОТО: KV.EE

В двухэтажном доме четыре спальни, кухня, туалет, ванная, две бани, гардеробные. Дом продается со всей обстановкой, сделанной на заказ.

ФОТО: KV.EE

Дом отапливается современной системой воздушно-водяного отопления, которая круглый год обеспечивает низкие затраты на коммунальные услуги. Земельный участок очень ухоженный и просторный. Возможна покупка дополнительного земельного участка, тогда общая стоимость покупки будет равна 1,2 млн евро.

ФОТО: KV.EE