Россия может нарастить поставки газа в Европу, но есть условие

По словам российского вице-премьера Александра Новака, Москва готова поставлять больше газа в Европу, но должна быть понятная сбытовая политика, поскольку инвестиции в добычу требуют время, чтобы окупиться.

"Поэтому мы всегда выступали за то, чтобы долгосрочные контракты в первую очередь были той системой энергобезопасности потребителей, которые используют такие энергоносители", - отметил он.

Напомним, ранее глава Международного энергетического агентства Фатих Бироль заявил, что Россия причастна к газовому кризису в Европе, поскольку могла на треть увеличить поставки, но в то же время на сегодня держит спотовые продажи ограниченными.