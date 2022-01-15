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Россия может нарастить поставки газа в Европу, но есть условие

Газопровод. ФОТО: Dmitry Feoktistov

Российская Федерация может нарастить поставки газа в Европу, но для этого сторонам необходимо заключить долгосрочные контракты. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.

По словам российского вице-премьера Александра Новака, Москва готова поставлять больше газа в Европу, но должна быть понятная сбытовая политика, поскольку инвестиции в добычу требуют время, чтобы окупиться.

"Поэтому мы всегда выступали за то, чтобы долгосрочные контракты в первую очередь были той системой энергобезопасности потребителей, которые используют такие энергоносители", - отметил он.

Напомним, ранее глава Международного энергетического агентства Фатих Бироль заявил, что Россия причастна к газовому кризису в Европе, поскольку могла на треть увеличить поставки, но в то же время на сегодня держит спотовые продажи ограниченными.

До этого в России утверждали, что ситуация с ценами в Европе будет более стабильная, если большая часть потребления будет обеспечиваться за счет долгосрочных поставок из России, Алжира и Норвегии.

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