Полиция ищет пропавшего 27-летнего Ивана
Полиция просит помощи в выяснении местонахождения пропавшего в Ляэне-Вирумаа в Тапа 27-летнего Ивана.
Полиция просит помощи в выяснении местонахождения пропавшего в Ляэне-Вирумаа в Тапа 27-летнего Ивана.
В полицию поступило сообщение о пропаже Ивана, с которым близкие общались в последний раз в воскресенье, 16 января, вечером. Полиция собирает информацию о том, куда мог направиться Иван и где он может находиться. На данный момент известно, что в воскресенье вечером он мог отправиться на поезде в Таллинн.
Его рост 170 см, худой, с каштановыми волосами. На Иване была темно-зеленая куртка, светлые джинсы и красные кроссовки. По состоянию здоровья без посторонней помощи он может попасть в беду.
Всех, кто видел Ивана или знает, где он находится, полиция просит позвонить на номер 112.