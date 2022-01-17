Полиция ищет пропавшего 27-летнего Ивана

В полицию поступило сообщение о пропаже Ивана, с которым близкие общались в последний раз в воскресенье, 16 января, вечером. Полиция собирает информацию о том, куда мог направиться Иван и где он может находиться. На данный момент известно, что в воскресенье вечером он мог отправиться на поезде в Таллинн.