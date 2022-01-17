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Полиция ищет пропавшего 27-летнего Ивана

Пропавший Иван. ФОТО: Politsei

Полиция просит помощи в выяснении местонахождения пропавшего в Ляэне-Вирумаа в Тапа 27-летнего Ивана.

В полицию поступило сообщение о пропаже Ивана, с которым близкие общались в последний раз в воскресенье, 16 января, вечером. Полиция собирает информацию о том, куда мог направиться Иван и где он может находиться. На данный момент известно, что в воскресенье вечером он мог отправиться на поезде в Таллинн.

Его рост 170 см, худой, с каштановыми волосами. На Иване была темно-зеленая куртка, светлые джинсы и красные кроссовки. По состоянию здоровья без посторонней помощи он может попасть в беду.

Всех, кто видел Ивана или знает, где он находится, полиция просит позвонить на номер 112.

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