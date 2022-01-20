Некоторое время назад премьер-министр Кая Каллас (Партия реформ) произвела фурор, приведя своих родителей в качестве примера пенсионеров, которым не нужна компенсация за энергию (ее отец - бывший премьер-министр и депутат Европарламента Сиий Каллас), а на сегодняшней пресс-конференции она в последнюю секунду удержалась от упоминания родителей, пишет Postimees.