Мэр Нарвы едет в Таджикистан по наводке бизнесмена, дважды осужденного за насилие

Недавно Rus.Postimees выяснил, что мэр Нарвы Яан Тоотс планирует поехать в Таджикистан чтобы способствовать развитию бизнеса в Нарве. Сегодня уже известно, что визит состоится с 27 апреля по 2 мая по приглашению первого заместителя министра иностранных дел Таджикистана Насреддина Исматулло и директора Агентства по экспорту при правительстве Таджикистана Сироджиддинзоды Бахриддина.

Идея этого визита и последующего развития двусторонних связей между Нарвой и Таджикистаном принадлежит нарвскому предпринимателю Андрею Фещенко. Интересно, что 5 апреля Яан Тоотс сказал журналисту нашего издания, что еще точно не решил, ехать ли. На вопрос о том, от кого из Таджикистана пришло приглашение, Яан Тоотс ответил уклончиво.