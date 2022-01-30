Картина дня: последствия снежного шторма, заявление центристов и британские солдаты в Эстонии

ГАЛЕРЕЯ 〉 Снежный шторм: за ночь спасатели отреагировали на 110 вызовов

Минувшей ночью автомобили застревали в снегу как на основных, так и на второстепенных дорогах. Во второй половине дня в субботу наибольшее количество автомобилей, застрявших из-за снегопада, было в Рапламаа и Ида-Вирумаа, а также в Ляэне-Вирумаа. Читать далее...

Заявление центристов: надо отменить паспорта вакцинации и начать смягчать ограничения

Достаточный уровень вакцинации против коронавируса, большое количество переболевших и распространение штамма омикрон, который менее агрессивен, чем предшествовавшие ему, - все эти факторы вместе создали ситуацию, позволяющую начать открывать общество. Читать далее...

ЧЕРНЫМ ПО БЕЛОМУ 〉 Правила изменились? Сколько длится карантин и на кого он распространяется

Как попасть на коронатестирование, нужно ли вакцинированному человеку вообще делать тест, в каком случае и как долго надо оставаться в самоизоляции, объясняет Департамент здоровья. Читать далее...

Без света в Эстонии остаются около 3000 домохозяйств

Оперативные бригады компании Elektrilevi в течение последних часов ликвидировали последствия нескольких тысяч аварий в электросетях. В пиковые часы в ночь на воскресенье количество обесточенных домохозяйств превышало 12 тысяч по всей Эстонии. Читать далее...

ВИДЕО 〉 Три часа в снежном плену: мы устали, замерзли и совершенно выдохлись

Три часа ушло у одного автомобилиста, чтобы высвободить машину из снежного плена в Луйге Харьюского уезда. Он сказал Postimees, что без помощи местных жителей все было бы очень мрачно. Читать далее...

Люди оказались в снежном плену и были вынуждены ночевать в народном доме

Вчера, 29 января, в уютном литературном оазисе в народном доме Албу ночевали около 15 человек, которые так поздно покинули мероприятия недели литературы, что уже не смогли добраться домой из-за непогоды и заметенных дорог. Читать далее...

За сутки в Эстонии прибавилось 5952 зараженных, скончались трое

За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 11 239 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 5 952. Скончались три человека с коронавирусом. Читать далее...

Счет за электричество в 8000 евро: «На мгновение подкосились ноги»

Огромный счет за электроэнергию выбил из колеи в Эстонии не только семьи, но и поставил в затруднительное положение также, например, Ныммеский центр здоровья в Таллинне. Читать далее...

Великобритания готова увеличить военное присутствие в Европе: контингент в Эстонии может удвоиться

Лондон может удвоить количество солдат в Восточной Европе, которое в настоящее время составляет около 1150 человек, и направить в Эстонию оборонительное вооружение, заявили в бюро премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. Читать далее...

EKRE пытается воспрепятствовать планам Керсти Кальюлайд

Хотя Керсти Кальюлайд в должности президента показала, что внутренняя политика Эстонии в порядке, а саму ее можно назвать наиболее активно вмешивавшимся в политическую жизнь президентом после Леннарта Мери, многие партии задаются вопросом, насколько разумно подобное вмешательство. Читать далее...

Рекрутинговая фирма: на рынке труда царит нервная атмосфера

2021 год стал годом кризисов и адаптаций на рынке труда. Последний квартал года принес лавинообразное повышение цен на энергоносители и сопутствующую общую инфляцию, что, в свою очередь, повысило ожидания в отношении заработной платы на рынке труда, который и так испытывал нехватку работников. Читать далее...

Ушел из жизни актер Леонид Куравлев

Актер театра и кино, народный артист РСФСР Леонид Куравлев скончался на 86-м году жизни, сообщили в Союзе кинематографистов РФ. Широкую популярность Куравлеву принесли роли в таких фильмах, как "Иван Васильевич меняет профессию", "Начало", "Золотой теленок", "Афоня". Читать далее...

Гран-при в Дохе: все три первых места заняли эстонские спортсменки

Эстонка Катрина Лехис стала победительницей этапа Гран-при в Дохе в фехтовании на шпагах. Читать далее...

Отмена ограничений: в Европе прогнозируют стремительный рост путешествий в 2022 году