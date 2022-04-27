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Maxima уже приняла на работу более ста украинских беженцев

rus.postimees.ee
Maxima уже приняла на работу более ста украинских беженцев
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Maxima уже приняла на работу более ста украинских беженцев.
Maxima уже приняла на работу более ста украинских беженцев. Фото: Elmo Riig

Компания Maxima, которая в начале марта открыла прием на работу людей, покинувших Украину и прибывших сюда, приняла на работу уже более ста украинских беженцев. Большинство из них работают в различных магазинах розничной сети по всей Эстонии, но есть и те, кого взяли на работу в офис.

Шесть недель назад мы объявили о приёме на работу украинцев, которые были вынуждены покинуть свои дома. За это время интерес к нашим предложениям о работе был очень высоким – на сегодняшний день на работу к нам подали заявки более 550 украинцев, а благодаря хорошей работе команды нам удалось нанять уже более 100 человек», – сказала Леа Кимбер, руководитель по персоналу Maxima Eesti. Сегодня был подписан 100-й трудовой договор.

Maxima Eesti начала нанимать украинских беженцев полтора месяца назад, 9 марта. Первый украинец, нанятый на новой основе, приступил к работе в одном из таллиннских магазинов Maxima 17 марта. Во второй половине марта Maxima приняла на работу в общей сложности около 30 человек, так как кандидатам потребовалось некоторое время, чтобы подать заявление о временной защите в PPA. Количество украинцев, нанятых торговой сетью, больше всего выросло за последние несколько недель, когда большая часть кандидатов уже привели свои документы в порядок.

«Украинцы, которые до сих пор обращались к нам за работой, очень заинтересованы в том, чтобы как можно скорее приступить к работе, они уже испытывают интерес к изучению эстонского языка и интеграции в общество. Директоры наших магазинов прекрасно осведомлены о ситуации, они хотят быть максимально гибкими в предложении вакансий, и делают все возможное, чтобы новые сотрудники могли быстрее освоиться», – сказала руководитель по персоналу Maxima Eesti.

В основном украинцы приступили к работе в качестве работников зала, в небольших магазинах также на должности кассиров. По большей части они работают в столичных магазинах Maxima, хотя один из первых украинских беженцев, которых наняла Maxima, работает, например, в пайдеском магазине Maxima. Кроме того, новые украинские коллеги также работают в магазинах в Тарту, Пярну, Нарвы, Курессааре, Маарду, Отепяа, Эльвы, Тюри-Сауэ, Мярьямаа и Виймси. Максимальное количество трудовых договоров, которые Maxima заключала с украинцами за один день, – 12.

«В начале апреля первый украинский беженец также приступил к работе в офисе Maxima Eesti, где занял должность специалиста по подбору персонала, чтобы помочь нашему отделу по персоналу в приеме украинцев на работу и облегчить общение с ними», – рассказывает Кимбер. Одной из его первых задач было обозначить информационные каналы, по которым общаются местные беженцы из Украины. В среднем в день добавляется 10-15 кандидатов из Украины, а в рекордные дни – 30-40.

За последние полтора года Maxima запустила и реализовала ряд мероприятий по поддержке приема украинцев на работу и их адаптации в коллективе. Среди них инфочасы по набору украинских беженцев как для руководителей отделов, так и директор магазинов, поиск подходящих каналов для размещения объявлений о вакансиях, а также консультирование соискателей по другим аспектам жизни – будь то подача заявления на временную защиту, жилье или уход за детьми. Кроме того, еженедельно проводится онлайн-обучение для взятых на работу украинцев.

Процесс вербовки украинских беженцев в Maxima такой же, как и для местных работников, и для них действуют точно такие же условия оплаты, как и для местных. «Уровень зарплаты зависит только от должности, которую человек занимает», – подчеркнула руководитель по персоналу Maxima Eesti. Кроме того, украинцы имеют право на все другие льготы, которые Maxima предлагает своим сотрудникам в дополнение к заработной плате.

«На наш взгляд, предложение работы – это самая большая помощь, которую мы можем оказать в данной ситуации людям, которые вынуждены покинуть Украину и приехать сюда. Как мы уже видели, Maxima действительно может помочь им в и без того запутанной ситуации. Мы поддерживаем свободное и демократическое мироустройство и выступаем за мир», – отметила Кимбер.

 

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