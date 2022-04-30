Сб, 30.04.2022
Погода
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
UKR
ENG
Otsing

Финляндия запросит у ЕС компенсацию за военную помощь Украине

rus.postimees.ee
Финляндия запросит у ЕС компенсацию за военную помощь Украине
Facebook LinkedIn OK Twitter
Comments
Финский военный на учениях НАТО.
Финский военный на учениях НАТО. Фото: Czarek Sokolowski

Финляндия запросит у ЕС компенсацию за поставки оружия и материальной помощи Украине. Эту информацию Yle подтвердили в Министерстве обороны.

В ведомстве при этом не раскрыли сумму компенсации. На основании помощи, отправленной в Украину, можно предположить, что речь может идти о миллионах евро.

В конце февраля Финляндия приняла решение отправить Украине, среди прочего, 2500 автоматов, 150 000 патронов, 2000 шлемов и 2000 бронежилетов.

Многие страны-члены ЕС также обратились за компенсацией.

Ключевые слова
Наверх