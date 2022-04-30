Финляндия запросит у ЕС компенсацию за поставки оружия и материальной помощи Украине. Эту информацию Yle подтвердили в Министерстве обороны.
Финляндия запросит у ЕС компенсацию за военную помощь Украине
Финляндия запросит у ЕС компенсацию за военную помощь Украине
В ведомстве при этом не раскрыли сумму компенсации. На основании помощи, отправленной в Украину, можно предположить, что речь может идти о миллионах евро.
В конце февраля Финляндия приняла решение отправить Украине, среди прочего, 2500 автоматов, 150 000 патронов, 2000 шлемов и 2000 бронежилетов.
Многие страны-члены ЕС также обратились за компенсацией.
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