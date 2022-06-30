Российская армия покинула украинский остров Змеиный

О выводе российских войск с острова Змеиный 30 июня заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. Подчиненный Сергея Шойгу утверждает, что решение принято после выполнения поставленных перед военными задач, а также в качестве жеста доброй воли.



«Тем самым мировому сообществу продемонстрировано, что Российская Федерация не препятствует усилиям ООН для организации гуманитарного коридора по вывозу сельскохозяйственной продукции с территории Украины», - заявил российский генерал.



Ранее в четверг стало известно, что из Бердянского морского порта, который находится на подконтрольной РФ территории Запорожской области Украины, вышел первый корабль с зерном.



«После нескольких месяцев простоя с Бердянского морского торгового порта ушло первое торговое судно. 7 тысяч тонн зерна направились в дружественные страны», - заявил глава пророссийской администрации Запорожья Евгений Балицкий, уточнив, что безопасность сухогруза обеспечивается кораблями и катерами Новороссийской военно-морской базы Черноморского флота.



В свою очередь, даже пророссийские телеграм-каналы, которые анализируют ситуацию в регионе, отмечают, что российские войска покинули остров Змеиный, потому что «было принято решение с целью сохранения техники и личного состава».



После того, как остров Змеиный был оккупирован российскими военными в начале войны, он регулярно подвергался ударам Вооруженных сил Украины. Контроль над островом не помог ВС РФ защитить флагман черноморского флота - ракетный крейсер «Москва», который затонул после ракетного удара ВСУ в апреле. В мае регулярно сообщалось об ударах беспилотниками ВСУ по российским системам ПВО на Змеином. При этом были потоплены несколько катеров и кораблей ВС РФ, что подтверждалось спутниковыми снимками.



Остров Змеиный стал символом сопротивления Украины в первые дни после начала войны, когда в ответ на требование «русского военного корабля» к украинскому гарнизону на острове сдаться, прозвучала известная фраза о том, куда этому кораблю лучше проследовать. Автор фразы после плена вернулся в Украину и был удостоен награды.