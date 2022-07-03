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По вине пьяного водителя произошло ДТП: машина врезалась в дерево и перевернулась

rus.postimees.ee
По вине пьяного водителя произошло ДТП: машина врезалась в дерево и перевернулась
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Фото иллюстративное.
Фото иллюстративное. Фото: Kenno Soo

В субботу, 2 июля, поздно вечером в Харьюмаа по вине пьяного водителя произошло ДТП, в результате которого трех человек доставили в таллиннскую больницу. 

Вчера в 22.43 в Центр тревоги поступило сообщение, что в Палдиски у дома на улице Садама, 36а автомобиль Nissan X-Trail, за рулем которого была 33-летняя женщина с признаками алкогольного опьянения, на пологом повороте налево вылетел с дороги, врезался в дерево и перевернулся на крышу, сообщает пресс-служба Департамента полиции и погранохраны. 

Сидевшую за рулем женщину, 42-летнего и 43-летнего пассажиров доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу. 

Также за минувшие сутки в ДТП попали еще три пьяных человека: два водителя электросамоката и один водитель квадроцикла.

Всего за последние сутки на дорогах страны полиция поймала 35 нетрезвых водителей: у одного были признаки наркотического опьянения, у других - алкогольного опьянения. 

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