По вине пьяного водителя произошло ДТП: машина врезалась в дерево и перевернулась

Вчера в 22.43 в Центр тревоги поступило сообщение, что в Палдиски у дома на улице Садама, 36а автомобиль Nissan X-Trail, за рулем которого была 33-летняя женщина с признаками алкогольного опьянения, на пологом повороте налево вылетел с дороги, врезался в дерево и перевернулся на крышу, сообщает пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.

Сидевшую за рулем женщину, 42-летнего и 43-летнего пассажиров доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.

Также за минувшие сутки в ДТП попали еще три пьяных человека: два водителя электросамоката и один водитель квадроцикла.