В субботу, 2 июля, поздно вечером в Харьюмаа по вине пьяного водителя произошло ДТП, в результате которого трех человек доставили в таллиннскую больницу.
По вине пьяного водителя произошло ДТП: машина врезалась в дерево и перевернулась
По вине пьяного водителя произошло ДТП: машина врезалась в дерево и перевернулась
Вчера в 22.43 в Центр тревоги поступило сообщение, что в Палдиски у дома на улице Садама, 36а автомобиль Nissan X-Trail, за рулем которого была 33-летняя женщина с признаками алкогольного опьянения, на пологом повороте налево вылетел с дороги, врезался в дерево и перевернулся на крышу, сообщает пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.
Сидевшую за рулем женщину, 42-летнего и 43-летнего пассажиров доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.
Также за минувшие сутки в ДТП попали еще три пьяных человека: два водителя электросамоката и один водитель квадроцикла.
Всего за последние сутки на дорогах страны полиция поймала 35 нетрезвых водителей: у одного были признаки наркотического опьянения, у других - алкогольного опьянения.
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